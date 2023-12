13. sezona svetovnega pokala smučarskih skakalk se začenja na Norveškem, kjer jih konec tedna čakata dve posamični tekmi. Najprej na normalni skakalnici (HS 98), v nedeljo še na veliki skakalnici (HS 140).

V današnje kvalifikacije, ki se bodo v Lillehammerju začele ob 20. uri, je prijavljenih 58 skakalk, med njimi šest Slovenk.

Vozovnico za preizkušnjo s 40 tekmovalkami si bodo poskušale zagotoviti tretja skakalka zadnje sezone Ema Klinec, Nika Križnar, Nika Prevc, Katra Komar, Ajda Košnjek in Taja Bodlaj.

Glavni trener Zoran Zupančič največ pričakuje od prve trojice, želi pa si, da bi tudi preostale tri prispevale svoje v točkovni zbir, saj slovenski tabor znova pogleduje proti skupnemu seštevku svetovnega pokala.

Skupno Maren Lundby še ni v najboljši fizični kondiciji. Foto: Sportida zmago brani avstrijska veteranka Eva Pinkelnig, ki pa bo zaradi težav s koleni izpustila uvodno postajo. Domači tekmi bo izpustila tudi norveška zvezdnica Maren Lundby, ki se je v zadnjih letih spopadala z nihanjem teže in je zaradi prekomerne teže izpustila tudi olimpijsko sezono.

"Prvih skokov na snegu sploh še nisem naredila. Odločila sem se, da bom dala prednost fizični pripravi, teku, da bom dosegla želeno težo. Sem pa v popolnoma drugačnem stanju kot v preteklosti, sem v zdravem in dobrem telesu, vendar obstajajo stvari, ki odločajo, ali se lahko boriš za vrh ali pa boš 15.. Želim se samo prepričati, da sem čim bolje pripravljen, preden bom prvič tekmovala," so besede 29-letnice povzeli pri nrk.no.

Novoletna turneja bo potekala zadnji dan leta v Garmisch-Partenkirchnu in prvi dan novega v Oberstdorfu. Foto: Guliverimage

Skakalke bodo imele po Lillehammerju prvega od treh prostih koncev tedna, nato sledi Engelberg, za njim pa novoletna turneja. Za razliko od zadnjih let novega leta ne bodo pričakale na Ljubnem ob Savinji, saj so si prestižne datume zagotovili Nemci. Novoletno turnejo sestavljata Garmisch-Partenkirchen in Oberstdorf.

Tekmi na Ljubnem ob Savinji bosta konec januarja. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Sledila bo selitev v Beljak, nato pa pet tekem na Japonskem, januar pa bodo končale v Sloveniji, z dvema posamičnima tekmama na Ljubnem (27. in 28. januar).

Februar se bo začel v Willingenu, nadaljeval v Rasnovu, končal pa v Hinzenbachu. Zadnji tekmovalni mesec svetovnega pokala bodo odprle v finskem Lahtiju, za konec tekmovalnega obdobja pa jih čaka surova desetdnevna norveška turneja.

Ema Klinec je marca v Vikersundu postavila ženski svetovni rekord (226 metrov). Skakalke bodo sezono na tem prizorišču končale 17. marca prihodnje leto. Foto: Sportida

Začela se bo v Oslu, sledi selitev v Trondheim in nato še v težko pričakovani Vikersund, kjer bodo znova letele.

Sezona obsega 27 posamičnih tekem in eno superekipno, ki jo bo gostil Zao.

Koledar svetovnega pokala v sezoni 2023/24:



2. in 3. december, Lillehammer, dvakrat posamična tekma (HS 98, HS 140)

15. in 16. december, Engelberg, dvakrat posamična tekma (HS 140)

30. december, Garmisch-Partenkirchen, posamična tekma (HS 142) – novoletna turneja

1. januar 2024, Oberstdorf, posamična tekma (HS 137) – novoletna turneja

3. in 4, januar, Beljak, dvakrat posamična tekma (HS 98)

13. in 14. januar, Sapporo, dvakrat posamična tekma (HS 137)

19., 20., 21. januar, Zao, dvakrat posamična tekma, superekipna tekma (HS 102)

27. in 28. januar, Ljubno, dvakrat posamična tekma (HS 94)

3. in 4. februar, Willingen, dvakrat posamična tekma (HS 147)

17. in 18. februar, Rasnov, dvakrat posamična tekma (HS 97)

24. in 25. februar, Hinzenbach, dvakrat posamična tekma (HS 90)

1. marec, Lahti, posamična tekma (HS 130)

9. in 10. marec, Oslo, dvakrat posamična tekma (HS 134) - norveška turneja

12. in 13. marec, Trondheim, dvakrat posamična tekma (HS 105, HS140) – norveška turneja

16. in 17. marec, Vikersund, poleti, dvakrat posamična tekma (HS 240) – norveška turneja