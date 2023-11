Nemški zvezdnik izpadel tudi za Lillehammer, slovenska peterica ista

Mednarodna smučarska zveza (Fis) je to sezono zmanjšala kvoto skakalcev na državo na pet, šesto mesto si lahko reprezentance priborijo prek celinskega pokala, vendar Slovenija pri tem za trenutno obdobje ni bila uspešna.

Na olimpijskem prizorišču v Lillehammerju bodo tako nastopili Peter Prevc, ki mu je na uvodu s šestim mestom uspel najboljši slovenski dosežek, Timi Zajc, Anže Lanišek, Domen Prevc in Žiga Jelar. Kot je poudaril selektor Robert Hrgota, je imel težko delo z izborom peterice.

Peter Prevc je bil na prvi tekmi sezone s šestim mestom najboljši Slovenec. Foto: Guliverimage

Še težjega ima nemški selektor Horngacher, čeprav ima Nemčija pravico do nastopa s šestimi skakalci. Poleg izkušenih Karla Geigerja in Andreasa Wellingerja so trenutno v ekipi še Martin Hamann, Pius Paschke, Stephan Leyhe in Philipp Raimund. Wellinger, Leyhe in Paschke so v Ruki osvojili posamične stopničke.

Pred prvim vrhuncem sezone, novoletno turnejo, skakalce po Lillehammerju čakata še dva konca tedna v nemškem Klingenthalu in švicarskem Engelbergu.

Skakalke na Norveškem odpirajo sezono

Na Norveškem pa bodo sezono začele tudi skakalke. Glavni cilj slovenske reprezentance v novi zimi je osvojitev pokala narodov, je napovedal selektor Zoran Zupančič.

V olimpijski Lillehammer so odpotovale Ema Klinec, Nika Križnar, Nika Prevc, Katra Komar, Ajda Košnjek in Taja Bodlaj.