Kraft razred zase, Timi Zajc z izjemnim drugim skokom med deseterico

S posamično tekmo smučarskih skakalcev v Ruki na Finskem se je danes začela 45. sezona svetovnega pokala, v kateri veliki kristalni globus brani Norvežan Halvor Egner Granerud. Zmagal je Avstrijec Stefan Kraft, ki je bil danes za tekmece neulovljiv, najboljši Slovenec pa je bil Timi Zajc na osmem mestu. Zajc je s 144 metri zablestel že v poskusni seriji, nato v prvi s 133 ni najbolj prepričal, v finalu pa je spet poletel 143,5 metra in se prebil na končno osmo mesto.

Avstrijec Stefan Kraft je bil danes v Ruki razred zase, že v prvi seriji je s 144 metri pridobil lepo prednost pred nemško falango - od drugega do petega mesta so se zvrstili Andreas Wellinger, Martin Mahann, Pius Paschke in Philipp Raimund -, v finalu pa s 143 metri le potrdil zmago na prvi tekmi sezone. Drugo mesto je danes zasedel Pius Paschke, tretje pa njegov nemški kolega Stephan Leyhe, ki se je na stopničke prebil z osmega mesta po prvi seriji.

Slovenci so bili v prvi seriji nekoliko zadržani, Anže Lanišek, ki je na finskem prizorišču zmagal tako lani kot predlani, je bil naš najboljši na 11. mestu, Peter Prevc je bil 16., Timi Zajc, ki je v poskusni seriji poletel kar 144 metrov, pa šele 17. Domen Prevc je v finalu napadal z 21. mesta, Žiga Jelar pa z 29.

Jelar je v finalu zdrsnil na zadnje, 30. mesto, po diskvalifikaciji Bolgara Zografskega pa končal na 29. Peter Prevc je napredoval na 13., Domen Prevc na 17., Lanišek pa je nekoliko pokvaril uvrstitev iz prve serije in tekmo končal na 15. mestu. Med njega in Domna Prevca se je vrinil branilec skupne zmage v svetovnem pokalu, Halvor Egner Granerud, ki je bil najboljši Norvežan na tekmi, nezadovoljni pa so lahko po prvi preizkušnji tudi v poljskem taburu, saj je bil njihov najboljši, Dawid Kubacki, šele 21.

trener slovenske vrste Robert Hrgota

Ruka, smučarski skoki, posamična tekma (M):

V nedeljo ob 14.50 sledijo kvalifikacije za nedeljsko tekmo (16.15), nato pa selitev na naslednje prizorišče, v Lillehammer.