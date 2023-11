Ne le Lanišek in Zajc, daleč skače tudi Peter Prevc

Nemec Andreas Wellinger je na kvalifikacijah skočil 144 metrov in dobil 154,2 točke. Med sedmimi najboljšimi so bili kar štirje Nemci. So pa razočarali Poljaki, njihov najboljši Piotr Žyla je bil na 29. mestu. Najboljši trije Slovenci so za Wellingerjem zaostali dobrih 15 točk: 11. Anže Lanišek (132 m, 138,8 točke), 12. Timi Zajc (136 m, 138,8 točke) in 14. Peter Prevc (135 m, 137,3 točke). Brez težav je mesto na tekmi oziroma petdeseterico ujel še Žiga Jelar, ki je bil 28. (126 m, 121,2 točke). Je pa za svoj sobotni nastop trepetal Domen Prevc, ki je v vselej spremenljivem vremenu v Ruki skočil 108 metrov in zasedel 49. mesto (83,5 točke). V kvalifikacijah, ki so potekale v rahlem sneženju, je skakalo 58 tekmovalcev.

Lani je na prvi od dveh tekem v Ruki zmagal Anže Lanišek. Slovenija ima na največji finski skakalnici že sedem zmag. Foto: Guliverimage Sezona se je na skrajnem severu Evrope začela z dvema treningoma. Najboljši rezultat teh dveh je imel imel Avstrijec Stefan Kraft, ki je dvakrat skočil prek 140 metrov (141 in 143,5 metra). Od Slovencev sta oba dobra skoka uspela Timiju Zajcu (133,5 m in 136 m) in Anžetu Lanišku (139,5 m, 136, 5 m), po en dober skok pa ostali trojici: Peter Prevc 116,5 m in 129 m, Žiga Jelar 110 m in 127 m ter Domen Prevc 136,5 in 119,5 m.

V soboto se prva tekma nove tekmovalne zime začne ob 16.15.

Ruka, smučarski skoki, kvalifikacije (M):

Kaj so pred prvimi tekmami povedali v slovenski reprezentanci: