Moška skakalna karavana vstopa v 45. sezono svetovnega pokala, ki se danes začenja s kvalifikacijami na Finskem, končala pa se bo 24. marca s tradicionalnim planiškim praznikom.

Svetovni pokal letos obsega 20 prizorišč, tekmovalce čaka 32 individualnih preizkušenj, kar tri superekipne tekme, na katerih bodo skakali v parih, in tri ekipne tekme. Prvič od sezone 2019/20 skakalci in skakalke ne bodo imeli mešane ekipne tekme.

Skakalce čakajo kar tri super ekipne tekme, na katerih skačejo v parih. Foto: Guliverimage

Začetek bo po osmih letih znova v Ruki, sledi selitev v Lillehammer, pa Klingenthal in Engelberg. Na vseh štirih prizoriščih bosta po dve posamični tekmi.

Nadaljevanje bo tradicionalno novoletno obarvano, turneja se bo 29. decembra začela v Oberstdorfu, končala pa 6. januarja v Bischofshofnu. Komu bo v novi sezoni pripadel zlati orel? V lanski je Halvorju Egnerju Granerudu. Foto: Sportida

Sredino januarja bodo skakalci preživeli na poljski turneji, sprva v Wisli, kjer bo prva super ekipna tekma, nato v Szczyrku, končalo pa se bo v Zakopanah, kjer bo prva ekipna tekma.

Poljski navijači bodo na svoj račun prišli med 12. in 21. januarjem. Foto: Guliverimage

Sledila bo selitev na letalnico. Med 26. in 28. januarjem se bodo na Kulmu borili za posamična in ekipna odličja svetovnega prvenstva v poletih. Slovenci bodo branili zlato iz Vikersunda, kjer je Timi Zajc zlatu dodal še posamično srebro.

Slovenci so pred dvema letoma postali ekipni svetovni prvaki v poletih. Naslednje svetovno prvenstvo bo konec januarja na Kulmu. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Februar se bo začel v Nemčiji, nadaljeval pa čez lužo v Lake Placidu, ki bo gostil tri tekme. Skakalce nato čaka nov let na novo celino, v Sapporo, ki bo gostil posamični tekmi. Ob koncu februarja se bodo znova podali na letalnico, takrat v Oberstdorf, kjer bo ob dveh posamičnih tekmah še superekipna preizkušnja v poletih.

10. in 11. februar sta rezervirana za Lake Placid. Foto: Sportida

Zadnji mesec sezone se bo začel, tako kot prvi, na Finskem, natančneje v Lahtiju. Po tem sledi norveška Raw air turneja, ki bo tokrat potekala po močno spremenjenem formatu. Če bodo v Oslu v kvalifikacijah lahko začeli vsi prijavljeni, jih bo v zadnji seriji na letalnici v Vikersundu letelo le še deset.

Norveška turneja bo imela v nosi sezoni povsem spremenjen format. V zadnji seriji Vikersunda bo letelo le še deset skakalcev. Foto: Sportida

Po surovi turneji sledi le še zaključno dejanje sezone. Končali jo bodo pri nas, v Planici, kjer bosta med 22. in 24. marcem dve posamični in ekipna tekma. Planica bo zaključek gostila s tremi tekmami med 22. in 24. marcem prihodnje leto. Foto: Vid Ponikvar

Datumi tekem svetovnega pokala 2023/24:

25. in 26. november (Ruka): posamična tekma (2X)

2. in 3. december (Lillehammer): posamična tekma (2X)

9. in 10. december (Klingenthal): posamična tekma (2X)

16. in 17. december (Engelberg): posamična tekma (2X)

29. december (Oberstdorf): posamična tekma - novoletna turneja

1. januar 2024 (Garmisch-Partenkirchen): posamična tekma - novoletna turneja

3. januar 2024 (Innsbruck): posamična tekma - novoletna turneja

6. januar 2024 (Bischofshofen): posamična tekma - novoletna turneja

13. in 14. januar 2024 (Wisla): superekipna tekma (pari), posamična tekma - poljska turneja

17. januar 2024 (Szczyrk): posamična tekma - poljska turneja

20. in 21. januar (Zakopane): ekipna tekma, posamična tekma - poljska turneja



3. in 4. februar 2024 (Willingen): posamična tekma (2X)

10. in 11. februar 2024 (Lake Placid): posamična tekma (2X), superekipna tekma (pari)

17. in 18. februar 2024 (Sapporo): posamična tekma (2X)

23., 24. in 25. februar 2024 (Oberstdorf): posamična tekma (2X), superekipna tekma (pari) - letalnica

2. in 3. marec 2024 (Lahti): ekipna tekma, posamična tekma

9. in 10. marec 2024 (Oslo): posamična tekma (2X) - Raw air turneja

12. in 13. marec 2024 (Trondheim): posamična tekma (2X) - Raw air turneja

16. in 17. marec 2024 (Vikersund): posamična tekma (2X) - Raw air turneja, letalnica

22., 23., 24. marec 2024 (Planica): posamična tekma (2X), ekipna tekma - letalnica