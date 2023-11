Selektor razgrnil karte in naznanil imena #video

Anže Lanišek, Timi Zajc, Peter Prevc, Domen Prevc in Žiga Jelar bodo sestavljali slovensko letalsko floto, ki bo nastopila na uvodnih dveh postojankah nove zime v Ruki in Lillehammerju.

Zakaj le pet skakalcev, se morda sprašujete. Na Mednarodni smučarski zvezi FIS so za novo sezono zmanjšali kvote reprezentanc, a si bodo lahko posamezne države dodatna mesta priskakale prek celinskega pokala. In to je cilj slovenske skakalne nacije, da bi nastopala s šestimi možmi. "Letos je kvota manjša, kar je težje, saj moraš dati več tekmovalcev na stran. Verjamem pa, da bo že v naslednjem obdobju na voljo šesta kvota za Slovenijo," je prepričan prvi mož stroke v moški članski izbrani vrsti Robert Hrgota.

Lanišek o opremi

Prvi mož stroke se zaveda, da rezultati naših orlov poleti niso bili najboljši, a za to je našel razlog: "Res niso bili najboljši, a so imeli fantje po dolgi, čustveni sezoni malce več časa zase. Zato pa smo zdaj tam, kjer si želimo biti. Veselimo se odhoda na sever, da se sezona začne. Imamo tri vrhunce: novoletno turnejo, svetovno prvenstvo v poletih in seveda Planico. Povsod si želimo biti med najboljšimi. Na poletih spadamo med favorite, Planico moramo vsako leto nadgrajevati. Vsako leto si letvico postavimo visoko. Veselim se kompaktne sezone."

Telekom Slovenije pomaga celotni smučarski družini Smučarska zveza Slovenije in Telekom Slovenije sta na novinarski konferenci na sedežu krovne smučarske organizacije podpisala večletno pogodbo, novost pa je ta, da bo Telekom Slovenije v prihodnje podpiral celotno smučarsko družino. "Telekom Slovenije je tradicionalni podpornik slovenskih športnikov, s podpisom pogodbe s Smučarsko zvezo Slovenije pa v tem olimpijskem ciklu, katerega vrhunec bodo zimske olimpijske igre v Cortini d’Ampezzo, prevzemamo krovno pokroviteljstvo zveze. V okviru sponzorstva bomo del sredstev neposredno namenili mladim športnikom, in sicer na podlagi njihove aktivacije v digitalnem okolju. Športniki nas navdihujete in navdušujete, z vami delimo skupne vrednote, predvsem pa to, da se nikoli ne predamo in da želimo vedno še boljše. Zato s ponosom vstopamo v naše skupno sodelovanje," je ob podpisu pogodbe dejal podpredsednik uprave Telekoma Slovenije Boštjan Škufca Zaveršek. Boštjan Škufca Zaveršek je dal vedeti, da Telekom Slovenije za slovenskimi športniki trdno stoji tudi v zimski družini. Foto: www.alesfevzer.com Da bo dolgoletni pokrovitelj še naprej ob strani, je zadovoljen tudi direktor SZS Uroš Zupan: "V čast in ponos nam je, da smo podpisali pogodbo s Telekomom Slovenije. Tokrat Telekom pokriva celotno SZS, vse panoge in s tem postaja eden največjih partnerjev naše velike družine. V zadnji sezoni so bili predvsem skakalci naša gonilna sila, verjamem pa, da bo novo sodelovanje s Telekomom obrodilo sadove na športnem in poslovnem področju. Hvala za zaupanje in verjamem, da bomo to realizirali s športnimi rezultati in pojavnostjo na zmagovalnem odru."

Lanišek in Zajc najboljša na treningu

Prvo ime slovenske ekipe je Lanišek, ki v zadnjih letih kaže največ konstantnosti. Preteklo zimo je zaključil kot tretji najboljši, se veselil štirih posamičnih zmag, bil tretji na novoletni turneji, prav tako tretji na norveški turneji RAW Air in tretji v razvrstitvi poletov za mali kristalni globus. A si Žaba s cilji za novo tekmovalno obdobje ne beli glave: "Vsaka tekma posebej bo vrhunec zase. Vso sezono bo treba biti na visoki ravni. Veliko sem moral narediti sam pri sebi, da sem se postavil sem, kjer sem zdaj. Brez podpore zagotovo ne bi šlo. Veselim se že nove zime. Določene težave so bile s prilagoditvijo novim pravilom. Če spremeniš malenkost, se zagotovo pozna, a smo na tem, da gremo lahko mirno v zimo."

Timi Zajc je dobro razpoložen pred začetkom sezone. Skoki na treningih so namreč odlični. Foto: www.alesfevzer.com

Visoke ambicije ima tudi aktualni svetovni podprvak v poletih in svetovni prvak z nordijskega svetovnega prvenstva v Planici. Zajc je dobro pripravljen, kar kažejo tudi skoki na treningih, na katerih je v zadnjem obdobju celo najdaljši: "Na vsaki tekmi si želim biti čim boljši. Dobro je, če greš z vsake tekme nasmejan in zadovoljen. V vsakem primeru je treba sezono izpeljati na visoki ravni."

Vrhunci letošnje sezone novoletna turneja (28. december–6. januar)

svetovno prvenstvo v poletih na Kulmu (25.–28. januar)

turneja RAW Air (8.–17. marec)

Planica (21.–24. marec)

Brata Prevc in Jelar zadovoljni

Najizkušenejši mož slovenske reprezentance bo kapetan Peter Prevc. Verjeli ali ne, vstopa že v 15. sezono svetovnega pokala, pa je star šele 31 let. Preteklo je zaznamoval padec na domačem nordijskem svetovnem prvenstvu, zaradi katerega je moral predčasno zaključiti sezono. O tem, kako pripravljen je, je pred začetkom nove povedal: "Vedno bi lahko bilo še kaj bolje. Smo, kjer smo, in s tem se vsak dan soočaš. Trenutno pa sem kar zelo zadovoljen z ravnjo skakanja. V športu je tako, da ko se ena tekma zaključi, jo premlevaš še kakšen dan, nato pa se osredotočiš na nove tekme."

Foto: www.alesfevzer.com

Njegov brat Domen je v preteklosti že večkrat dal vedeti, da lahko dobro nastopi tudi na normalnih skakalnicah, kar si želi tudi v novem tekmovalnem obdobju. V Ruki se dobro počuti, saj je pred sedmimi leti v tem finskem skakalnem središču že zmagal. A ob tem opozarja, da se "na stare lovorike ni dobro zanašati. Letos gremo s svežo glavo, z napotki s treningov. Zdi se mi, da sem zdaj našel prave skoke, in to rdečo nit bo treba držati do tekem, da se nam bo tam izšlo, kot si želimo. Pri merjenju je bilo pri meni zelo malo sprememb. Zagozd pa tako ali tako ne uporabljam," se je še sprememb na opremi dotaknil najmlajši od bratov Prevc.

Peterico slovenskih orlov na Finskem bo zaokrožil Jelar, ki je vesel dejstva, da zdrav vstopa v zimo: "Zdravje je največje bogastvo. Poleti ni bilo težav, priprave so potekale super. Upam, da bom na tekmah užival in se z njih vračal nasmejan. Najbolj se veselim začetka sezone."