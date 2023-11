Tragično slovo planiškega velikana

Kranjskogorski policisti so bili danes obveščeni o nesreči na območju Planice. Po doslej znanih podatkih je moški padel z višine in zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj. Nesrečnik je bil dolgoletni vodja priprave skakalnic v Planici Iztok Pergarec.

"Policisti so kraj zavarovali, opravljajo ogled in zbirajo obvestila o vzroku in vseh okoliščinah nesreče, ki so predmet nadaljnje kriminalistične preiskave. Obveščena je bila tudi delovna inšpekcija, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili tudi pristojno državno tožilstvo," so sporočili s PU Kranj.

Iztok Pergarec, za prijatelje Ič, je svoje znanje unovčeval tudi pri pripravi olimpijskih skakalnic v Sočiju leta 2014. Pergarec je bil prav tako tisti, ki se je na dan tekem v Planici po pobočju Letalnice bratov Gorišek spustil s slovensko zastavo v roki.