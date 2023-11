Presenečenje iz nemškega tabora: tik pred začetkom sezone se poslavlja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dobra dva tedna pred začetkom nove sezone svetovnega pokala za smučarske skakalke je skakalni tabor presenetila novica, da je glavni trener nemške ženske reprezentance Maximilian Mechler odstopil s položaja. 39-letnik obžaluje čas svojega odstopa, a dodaja, da je "v zadnjih tednih ugotovil, da ekipe ne bi mogel več voditi na način, potreben za doseganje vidnejših rezultatov." Mechler bo deloval z mlajšimi selekcijami, Nemke pa bo to sezono vodil Thomas Juffinger.

Sredi zadnje faze priprav na prihajajočo sezono svetovnega pokala, ki jo bodo smučarske skakalke začele 1. decembra v Lillehammerju, je iz nemške smučarske zveze prišlo presenetljivo kadrovsko sporočilo. Maximilian Mechler je odstopil z mesta glavnega trenerja ženske skakalne reprezentance, ki jo je uspešno vodil zadnji dve leti.

Mechler je na trenerskem stolčku aprila 2021 zamenjal Andreasa Bauerja. Za Nemkami je odlično zadnje tekmovalno obdobje. Katharina Althaus, poročena Schmid, je v svetovnem pokalu nanizala več zmag, na koncu pa v skupnem seštevku zaostala le za Evo Pinkelnig.

Za Nemkami je odlična sezona, Katharina Althaus, zdaj Schmid, se je na nordijskem prvenstvu v Planici veselila treh naslovov svetovne prvakinje in brona. V svetovnem pokalu je bila druga. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Althausova je blestela tudi na svetovnem prvenstvu v Planici, kjer se je veselila štirih odličij, kar treh zlatih. Pod vodstvom 39-letnika je prvič na stopničke svetovnega pokala skočila Selina Freitag, sicer peta skakalka zime. Nemke so v pokalu narodov končale le za Avstrijkami.

"Delo s to ekipo mi je dalo veliko veselja, a ..."

"Delo s to ekipo mi je v preteklih letih dalo veliko veselja. Dosegli smo veliko uspehov, a v zadnjih nekaj tednih sem ugotovil, da ekipe ne bi več mogel voditi na način, ki bi bil potreben, da bi lahko v prihodnje dosegali podobne uspehe. Čeprav obžalujem čas svojega odstopa, sem trdno prepričan, da je to pravi, dosleden korak," je svojo odločitev v sporočilu za javnost komentiral 39-letnik. Za Nemkami je odlična sezona, Katharina Althaus, zdaj, se je na nordijskem prvenstvu v Planici veselila treh naslovov svetovne prvakinje in brona. V svetovnem pokalu je bila druga. Foto: Guliverimage

"V zadnjih treh letih smo lahko skupaj proslavili ogromno velikih uspehov, ne nazadnje štiri kolajne na svetovnem prvenstvu leta 2023 v Planici. Osnova za to je bilo izjemno predano in visoko profesionalno delo Maximiliana Mechlerja. Zato obžalujem odločitev, a jo tudi spoštujem. Max bo v prihodnje deloval z mlajšimi moškimi selekcijami," pa je odstop komentiral športni direktor oddelka za smučarske skoke pri Nemški smučarski zvezi Horst Hüttel.

Namesto Mechlerja bo Nemke v prihajajoči sezoni vodil dozdajšnji pomočnik Thomas Juffinger.

Začetek čez deset dni v Lillehammerju

Nova sezona svetovnega pokala se bo za smučarske skakalke začela čez deset dni na Norveškem, natančneje v Lillehammerju, kjer bosta 2. in 3. decembra na sporedu posamični tekmi. Skupno zmago bo branila Eva Pinkelnig.