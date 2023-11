Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Glavni trener nemških smučarskih skakalcev Stefan Horngacher je določil šesterico za uvodni postaji svetovnega pokala na Finskem (25. in 26. november) in Norveškem (2. in 3. december). Brez mesta v ekipi na prvih dveh prizoriščih je po skromnejših predstavah ostal šestkratni svetovni prvak Markus Eisenbichler.