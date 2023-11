Poljaki razkrili karte

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Do začetka nove sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih za moške so še trije tedni. Poljski tabor je danes naznanil ekipo, ki bo tekmovala na Finskem. Poljaki bodo zaradi novih pravil glede znižanja startnih kvot lahko računali na pet skakalcev.

Thomas Thurnbichler bo v Ruki računal na Dawida Kubackega, Piotra Zylo, Kamila Stocha, Pawla Waska in Aleksandra Zniszczola. "Sprememb v primerjavi z lanskim letom načeloma ni. Prvo tretjino nove sezone začenjamo z močno zasedbo. Treba je opozoriti, da se je položaj zaradi novih pravil glede startnih kvot spremenil. Tudi na štartu celinskega pokala bomo imeli močno ekipo, ki se bo borila za šesto štartno mesto na novoletni turneji," so pri skijumping.si povzeli besede Avstrijca, ki bo kot glavni trener drugo leto zapored vodil Poljake.

Maksimalna kvota je po novem šest skakalcev in ne več sedem na državo, s šesterico bodo v prvem delu sezone lahko nastopali Norvežani, Avstrijci in Nemci. Slovenci imajo tako kot Poljaki pravico do nastopa s petimi skakalci. Dodatno kvoto (šesto) si lahko priigrajo z uspešnimi nastopi v celinskem pokalu.

Dawid Kubacki je lansko tekmovalno obdobje končal predčasno. Foto: Sportida

V lanski sezoni je bil najvišje uvrščeni Poljak svetovnega pokala na četrtem mestu Kubacki, ki je zaradi ženinih težav z zdravjem predčasno končal tekmovalno obdobje.

Skupno zmago bo v novi sezoni branil Norvežan Halvor Egner Granerud, za katerim sta se v skupnem seštevku zadnje zime zvrstila Stefan Kraft in Anže Lanišek.