Letalnica v Planici v čakanju na povečavo, pritisk Norvežanov

Na nedavnem Forumu Nordicum je prvi mož smučarskih skokov Sandro Pertile dal vedeti, da razmišljajo o nadgradnji smučarskih poletov. "V prihodnjih letih bi radi naredili korak naprej v razvoju svetovnih rekordov. Lahko bi se letelo okoli petnajst metrov dlje, a moramo biti pazljivi," so njegovo izjavo povzeli pri skijumping.pl.

Vse od pomladi naj bi se strokovnjaki na FIS ukvarjali s to tematiko in razvijali nove parametre za letalnice. "Letalnico bi radi začeli povečevati maja prihodnje leto," so Poljaki zapisali optimistično izjavo generalnega sekretarja Planice Tomaža Šušteršiča, ki se je navezal na Letalnico bratov Gorišek.

A ni vse tako črno-belo, je jasen Jelko Gros, oče gradnje Nordijskega centra v Planici: "Govorice, da bi se lahko povečevalo letalnice, obstajajo. Norvežani pritiskajo. Govoril sem s Sandrom. Pri nas v Sloveniji bi potrebovali dve leti moratorija, če želimo normalno delati – gradbena dela, vse skupaj projektirati ... Na Norveškem gre hitreje, pri nas žal ne. Sandro je dejal, da si bo to zapomnil, bomo pa videli, ali bo tudi upošteval. Po prejetju sklepa, da je povečana višinska razlika pri letalnici mogoča, bomo potrebovali dve leti do konca izvedbe. Toliko potrebuješ za postopke. Na vrat na nos je nesmiselno."

"Skoraj nemogoče je, da bi začeli delati pred letom 2025"

Nato je povedal, kaj vse je pri nas potrebno, da se takšen projekt začne: "Najprej potrebuješ dovoljenje, potem dokumente. Če bomo istočasno delali osvetlitev letalnice, bo potrebna presoja vpliva na okolje. Ključno pri vsem je, da se maja začne delati in novembra potem konča. A nekateri, ki se imajo za poznavalce, se takšnih malenkosti ne zavedajo. Skoraj nemogoče je, da bi začeli delati pred letom 2025. Morda bi lahko, ampak bi se delalo na silo, kot se je včasih, a si tega ne želimo."

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Rekord v lasti Krafta in Vikersunda Svetovni rekord je v lasti Stefana Krafta, ki je leta 2017 na letalnici v Vikersundu poletel 253,5 metra. Peter Prevc je na isti letalnici leta 2015 kot prvi Zemljan poletel 250 metrov. Najdaljši uradno priznani polet na Letalnici bratov Gorišek znaša 252 metrov, do te črte pa je leta 2019 poletel japonski skakalni zvezdnik Rjoju Kobajaši.

Govoric o možnosti nadgradnje letalnic je vse več, vendar uradno ni še nič znanega. Sklepa namreč ni. Nanj bo treba počakati, preden se bo vse skupaj začelo premikati naprej. "Prosil sem jih, naj razmislijo, da ne bo Vikersund dve leti pred nami, ker bo pripravljen. Za nas je potem nesmiselno. Škoda denarja. Vikersund bi pobral vso smetano," je jasen Gros, ki upa, da se bosta letalnici vzporedno razvijali naprej, boj za dolge polete in posledično rekorde pa bo enakovreden.

Finančna konstrukcija za povečanje letalnice in izdelavo osvetljave bi po njegovem mnenju znašala približno milijon evrov in pol. Dobrodošlo je, da so že leta 2013 ob prenovi Letalnice bratov Gorišek predvidevali, da je mogoče narediti še eno povečavo, tako da ne bi nastali dodatni stroški.

Razsvetljava bi olajšala izvedbo tekem v Planici

"K-točka bi v vsakem primeru ostala enaka, bi pa se pa povečal HS (velikost skakalnice, op. p.). Če se spremeni K, je treba narediti razširitev letalnice po vsej dolžini. Pri spremembi HS govorimo o pet metrov večji višinski razliki, kar bi pomenilo od 10 do 15 metrov daljše polete."

Foto: Reuters

In zakaj osvetljava letalnice? Težava je v koledarju FIS. V tistih letih, ko je na sporedu nordijsko svetovno prvenstvo, se tekme v Lahtiju in na norveški turneji RAW Air zamaknejo za en teden. Posledično se zamakne tudi zaključek svetovnega pokala v Planici. In ker se bo leta 2025 v Trondheimu nordijsko svetovno prvenstvo končalo 9. marca, bi to pomenilo, da bi se sezona v Planici končala 30. marca. "Temperature so lahko takrat visoke in čez dan se ne da nič narediti. Ko pade senca v dolini, se lahko vse. Potem bi uporabili osvetljavo. Mislim, da bi jo potrebovali približno uro, saj bi do pol sedmih že vse pospravili pod streho. Dlje ne bi trajalo."