Interni pritisk med slovenskimi skakalci dobrodošel

Pred začetkom nove sezone ta konec tedna v Ruki ima Domen Prevc razlog za optimizem. Skupaj s strokovnim vodstvom so v dolgih pripravah naredili vse potrebno pred vstopom v novo zimo: "Forma je dobra, z opremo sem se dobro ujel. Imam kakšne prebliske. Manjka mi le še to, da bi izvajal res vrhunske skoke na treningih. V Ruko grem s pozitivno mislijo, da imam še dosti rezerve."

Kako dobro pripravljeni so slovenski orli, bomo dobili odgovor že čez nekaj dni – kvalifikacije bodo v petek, posamični tekmi pa v soboto in nedeljo. Glede konkurence je priznal, da ni dosti informacij, hkrati pa izpostavil, da je bil v pripravljalnem obdobju fokus na lastnih pripravah, treningih. Poletne tekme so bile zanj bolj del pripravljalnega obdobja, vendar je zdaj v svetovnem pokalu odločen pokazati, kaj zmore v hladnejših temperaturah.

Ruka je zanj super prizorišče

Slovenija bo na uvodu nastopila s petimi skakalci: ob Domnu še Anže Lanišek, Timi Zajc, Peter Prevc in Žiga Jelar. Kvote so se za letošnjo zimo zmanjšale za eno mesto, bo pa lahko vsaka nacija v posamezni periodi z dobrimi nastopi skakalcev na tekmah celinskega pokala dobila dodatno vozovnico za svetovni pokal.

Foto: Reuters

Domen omejenost s kvotami vidi kot dodatno motivacijo, ki prinaša pritisk in tekmovalnost: "Po eni strani je dobrodošlo, da imaš dodatno motivacijo, pritisk. Če ne boš dober, boš šel domov, spakiral in se jokal na celinskem pokalu."

Spored Ruka Petek

16.00, kvalifikacije Sobota

16.15, posamična tekma Nedelja

14.50, kvalifikacije

16.15, posamična tekma

Ruka, prva postojanka v novi sezoni, je prizorišče, ki ga zelo navdihuje. Pred sedmimi leti je v tem finskem skakalnem prizorišču že zmagal, skupaj pa ima v svetovnem pokalu pet zmag: "Ruka je super prizorišče. Ugoden veter, velika skakalnica, mraz prinašajo užitek. To je pika na i, da mi takšne skakalnice bolj ugajajo."

Glede zagozd nima težav, ker mu že prej niso prinesle nič pozitivnega

Medtem ko so se pojavile spremembe pri opremi, kot so skrajšane zagozd, Domen izpostavlja, da to njega ni bremenilo, saj mu zagozde že v preteklosti niso prinesle želenega napredka. "Velikokrat sem testiral zagozde, a so mi prinesle veliko več minusa in veliko več težav, tudi če sem jih testiral pol meseca, mesec. Ni bilo vidnega napredka. Videti je, da to pri meni ne deluje in jih ne potrebujem. Pri meni je to prej deficit."

Foto: Reuters

O tem, ali ga že srbi začetek sezone, pa je še pristavil: "Čakaš, da pride datum. Pilimo zadnje stvari, šivamo zadnje drese, dela jih Robert Kranjec. Da bi komaj čakal, kot sem kot otrok na Miklavža, tega pa ni več."