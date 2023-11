Smola zmagovalke lanske zime, za njenega rojaka sezona že končana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poškodbe in bolezni pred začetkom sezone

Avstrijka veteranka v smučarskih skokih Eva Pinkelnig je lansko sezono blestela in pri 34. letih osvojila kristalni globus za skupno zmago svetovnega pokala. A lovorike, ki pripada najboljši, na prvi postaji nove sezone v začetku decembra v Lillehammerju ne bo branila. Krive so težave s kolenom. Še slabše jo je odnesel njen rojak Maximilian Steiner, ki si je na treningu težje poškodoval koleno in ga čaka večmesečno okrevanje.