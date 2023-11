"S kakšnimi zakoni nismo zadovoljni, a jih moramo upoštevati"

"Občutki kar so ... ne bom rekel, da je vse vrhunsko, je pa zelo blizu. Treba se je pomiriti in tako dobiti samozaupanje," je Peter Prevc sprva dejal glede svoje pripravljenosti.

Faza priprav je bila kot vsako leto zelo dolga. V slovenskem taboru so jih uspešno spravili pod streho, zdaj pa bi radi še sezono: "Morda smo letos načrtovali malo več daljših priprav. Načrtovane so bile dvoje, vendar so bile izvedene le ene, ker v Planico zaradi vode nismo mogli priti. V zadnjem času smo trenirali v Planici in Kranju ter dobro opravili, kar smo želeli."

"Prideš v vrvež, ki te posrka"

Sezona se bo začela v Ruki na Finskem, kjer bodo vladale zimske razmere. In tudi Prevcu je všeč, da se po dolgem času zima začne prav na tem koncu Evrope: "Vsi športi se začnejo na Finskem. Morda manjkajo še ženski skoki. Vedno je dobro priti sem. Tekači vedno tečejo naokoli. Prideš v vrvež, ki te posrka."

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Pred novo sezono se je kar nekaj stvari spremenilo glede opreme. Najbolj ključno pri skakalcih je, da se spoprijateljijo z dresi. Kako mirno oziroma stresno je bilo pri najstarejšem od bratov Prevc zaradi sprememb pri opremi? "Zaradi opreme niti ne toliko. Ne bom rekel, da sem ravno preložil na drugega, ampak imamo dobro ekipo z Robertom Kranjcem in Gašperjem Berlotom, ki sta se res veliko posvečala dresom. Morda smo pri meni preizkusili malce manj različnih modelov dresov, a smo to storili bolj s premislekom. Bilo je manj dresov, a je bilo preizkušanje bolj učinkovito," je odgovoril.

"Tako se odločajo in to moramo upoštevati"

Njegov moštveni kolegaje dejal, da se z novimi dresi leti višje. O tem, kaj to pomeni zanj, je pristavil: "Višje si, z višje višine pristaneš. Morda so sklepi zaradi tega bolj obremenjeni. Za našo populacijo je to malce slabše. Tako se odločajo. Tudi parlamenti sprejemajo zakone, s katerimi nismo zadovoljni, a jih moramo upoštevati."

V petek se bo tako kot preostali skakalci podal v kvalifikacije za sobotno tekmo. O tem, kaj bi mu prineslo zadovoljstvo v Ruki, pa je sprva v šali dejal: "Da pridem v enem kosu domov. Da bi me imel zrak rad. Da ne bi imel težav pri odskoku z mize. Da bi bil skok lep."

Radoveden, kaj se bo zgodilo

Lastnik 23 zmag v svetovnem pokalu se zaveda, da bo v novi sezoni že interni boj pomemben, saj imajo vse nacije eno kvoto manj kot v pretekli zimi. Slovenija bo sezono začela s petimi skakalci. Če bo kdo od naših tekmovalcev uspešen v celinskem pokalu, bi jih lahko imela v drugi periodi nato šest, kar je maksimalno za posamezno reprezentanco: "V Ruko nas gre pet in je bilo zadnjih štirinajst dni, tri tedne kar napeto, ker si vedel, da ti dva slabša treninga lahko odvzameta vozovnico za Ruko. Novo bo tudi to, da te bodo lahko za naslednjo tekmo zamenjali, če ne boš dobro skakal tekoči konec tedna. Zelo dober boš moral biti, če boš želel biti vseskozi v ekipi."

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Eden od vrhuncev v sezoni bo tudi januarsko svetovno prvenstvo v poletih na letalnici na Kulmu – na prizorišču, kjer je pred sedmimi leti postal svetovni prvak v poletih. O spominih na letalnico na Kulmu je povedal: "Spomini se vračajo, vendar sveži, ki niso tako prijetni, na primer lanski, ko je bila kulmska letalnica zame pretrd oreh in nisem mogel poleteti."

Za zaključek pogovora je izrazil še svoja pričakovanja za prihajajočo sezono: "Da zaštartam in bom potem videl. Radoveden sem, kaj se bo zgodilo, kaj moja pripravljenost pomeni v primerjavi s konkurenco."