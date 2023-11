Smučarski skakalci že odštevajo ure do začetka 45. sezone svetovnega pokala. Ta se bo v Ruki začela s petkovimi kvalifikacijami, v katerih bo lahko nastopila slovenska peterica. Trener Robert Hrgota bo na uvodni finski postaji računal na Anžeta Laniška, Timija Zajca, Žigo Jelarja ter brata Petra in Domna Prevca.

Če gre soditi po treningih, gre na Finskem največ pričakovati od najbolj konstantnega slovenskega skakalca zadnjih let Laniška in skakalca za velike tekme Zajca.

"Da, ampak na svetovnem pokalu bo še več kot 40 drugih, tako da v tem trenutku ne moremo reči, kako dobro je to. Moramo še malo počakati," je na druženju z novinarji še pred odhodom na sever Evrope na opazko, da mu gre med slovensko konkurenco najbolje, dejal Zajc, sicer zadovoljen z opravljenim v zadnjih tednih.

"Če naredim svoj dober skok, jih je malo na svetu, ki bi lahko to presegli, a ..."

"S sabo sem zelo zadovoljen, v zadnjih treh tednih sem bil na zelo visoki ravni. Bomo pa videli, kako mi bo to uspelo prenesti na tekmo. Tekma je vseeno svoja zgodba. Veliko je tudi v glavi. Morda ni nujno, da si v najboljši formi, pa lahko na tekmi dosežeš več. Tudi z opremo sem zadovoljen, tako da grem lahko bolj umirjeno na štart," razmišlja 23-letnik in na vprašanje, koliko je negotovosti pred tekmo, ko še ni mednarodne primerjave, optimistično dodaja: "Bolj sem miren, ker če naredim ta svoj dober skok, jih je malo na svetu, ki bi lahko to presegli. Edino, kar te lahko skrbi, je, ali boš lahko skoke s treningov prenesel na tekmo."

Pozdravlja zasneženi uvod

Uvod bo po osmih letih znova v Ruki. "Zelo dobro, da gremo na konkreten sneg, v konkretno zimo, pa tudi skakalnica je večja. Prvi dve prizorišči (Ruki sledi Lillehammer, op. a.) bosta, vsaj tako mislim, kar lepi."

Najboljša Zajčeva posamična uvrstitev iz Ruke je sedmo mesto iz leta 2018, leto pozneje je bil najboljši v kvalifikacijah, tekmo pa nato končal kot osmi. S čim bi bil tokrat zadovoljen? "Zadovoljen ... z zmago, a zato se mora veliko stvari 'poklopiti'. Upam, da bom odskakal, kot sem zdaj na treningu. Če se bodo stvari uredile, upam, da bom zelo zadovoljen."

Skakalec za velike tekme v iskanju večje konstantnosti: Ne moreš z glavo skozi zid

Sezona prinaša tri vrhunce. Tradicionalno novoletno turnejo, januarsko svetovno prvenstvo v poletih na Kulmu in zaključek s poleti v Planici. Ob vsem tem pa mnogi pogledujejo proti skupnemu seštevku svetovnega pokala. Veliki kristalni globus bo branil Norvežan Halvor Egner Granerud.

"Vsi delamo, da bi bili čim višje, a na koncu ne moreš z glavo skozi zid. Za ta uspeh ni neke formule." Foto: Sportida

Zajc je bil v zadnji zimi skupno osmi, kar je njegova najvišja uvrstitev v seštevku svetovnega pokala. Ne skriva želje, da bi posegel še višje, a se zaveda, da je do takšne konstantnosti težko priti. "Vsi delamo, da bi bili čim višje, a na koncu ne moreš z glavo skozi zid. Za ta uspeh ni neke formule. Cilj je zagotovo biti vse tekme blizu stopničkam ali pa na njih. Je pa izjemno težko najti konstanto, da se vsak vikend znajdeš dobro na novi skakalnici, pri tem se ti morajo tudi stvari 'poklopiti'," razmišlja skakalec, ki se je vselej dobro znašel na velikih tekmah, s katerih mu kolajn ne manjka.

Lani je tako v Planici slavil posamični in ekipni naslov svetovnega prvaka ter bron na mešani ekipni tekmi. "Za tisto veš, da je samo ena tekma na ne vem koliko let, tam res ne smeš zafrkniti. Skupni seštevek pa ... 30 tekem na sezono je veliko. In na vsaki biti prvi je skoraj nemogoče. Si pa seveda želim biti vso sezono v ospredju. Treba se je truditi, vsak dan delati in biti potrpežljiv, da se ti stvari uresničijo," je zaključil Zajc.

Prve kvalifikacije sezone ga čakajo v petek ob 16. uri, prva posamična tekma pa v soboto ob 16.15.