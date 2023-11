"Kot bi iskal iglo v senu"

Žiga Jelar se je v pretekli zimi uvrstil najvišje v svetovnem pokalu in ga zaključil kot 17. skakalec sveta. Veliko zadovoljstvo mu je prinesla tudi ekipna zlata medalja na domačem nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici.

Po njegovih besedah je bilo letošnje obdobje priprav uspešno, kar mu daje samozavest za napad na visoka mesta v prihajajoči sezoni: "Fizično sem dobro pripravljen. Ogromno priprav smo imeli, zamenjali veliko skakalnic. Dobrodošlo je bilo zaradi hitrega prilagajanja. Zelo sem zadovoljen. Morda manjka pika na i pri dresih, a je to zadnja stopnja, na kateri iščemo malenkosti. Verjamem, da nam bo do Ruke uspelo to urediti in tam kar najbolj napadati."

"Nerad gledam druge"

Simulacija prilagajanja na različne skakalnice in hitro spreminjanje prizorišč sta bila dobrodošla v pripravljalnem obdobju, poudarja Jelar: "Zdaj ko smo to simulirali in se stoodstotno osredotočili, hitro vidiš, kako močan vzorec prinesejo napake na določenih skakalnicah, ki si jih zamenjal iz enega v drug dan. Velik plus za sezono je."

Spored Ruka Petek

16.00, kvalifikacije Sobota

16.15, posamična tekma Nedelja

14.50, kvalifikacije

16.15, posamična tekma

Član SK Triglav Kranj je hkrati poudaril tudi pomen treninga na ledeni smučini, na kateri so trenirali v slovenskem taboru: "Komaj sem čakal, da gremo na ledeno smučino, ker nisem privrženec keramične podlage. Po prvih dveh enotah treninga se je moja raven skakanja kar dvignila. Mislim, da smo imeli zelo dobre pogoje za trening."

V slovenskem taboru imajo manjšo neznanko pred začetkom sezone, saj nimajo prave primerjave s konkurenco. A jasno je, da je primerjava z reprezentančnimi kolegi pravšnji pokazatelj dejanske forme, saj sta bila Anže Lanišek in Timi Zajc v pretekli sezoni odlično razpoložena, najboljše skoke pa kažeta tudi zdaj na treningih: "Nerad gledam druge in se primerjam na treningih. Velikokrat se je že zgodilo, da je marsikdo na treningu zelo dobro skakal in vzel dober dres. V posameznih skokih smo si blizu. Posamezne lahko tudi jaz boljše skočim in seveda slabše. Po resnici se nisem opiral na formo ostalih. Če bom zmagal, bom jaz zmagal. Ne bom zaradi tega, ker bo nekdo tretji."

Največja znanost je pri dresih

Sprememba opreme je prinesla izzive za marsikoga v skakalni karavani, saj so morali prilagoditi kroje dresov, skrajšati zagozde … Kar je lahko vplivalo na njihovo skakanje. "Na novo je bilo treba skrojiti dres. Glede na kroj se spremeni vpliv barve. Posamične barve, ki so ti prej ustrezale, ti morda ne več toliko ali pa celo bolje. Dobiti najboljši kroj in prave barve, je iskanje igle v senu. Ko to najdeš, si danes v skokih zelo veliko naredil," je povedal glede prilagoditev na novo opremo.

Večkrat bi rad imel nasmeh na obrazu. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Za začetek sezone si Jelar želi dobre rezultate v Ruki, kjer bi rad presenetiti in posegel po visokih uvrstitvah: "Ne bom skrival. Dvakrat med deset bi rad skočil. Rad bi presenetil in morda skočil še višje. Sezono bi rad začel z dobrima rezultatoma v Ruki. Ponavadi je bilo tako, ko mi je steklo, je šlo navzgor. Pred novoletno turnejo bi rad dvignil raven skakanja na dosti višjo. Potem pa le še napademo največje lovorike," je zaključil glede svojih pričakovanj na začetku sezone.

Za Jelarja in druge slovenske skakalce se bo sezona začela s petkovimi kvalifikacijami v Ruki, v soboto in nedeljo bosta na sporedu posamični tekmi – obe z začetkom ob 16.15.