Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tretje mesto v svetovnem pokalu, tretje mesto na novoletni turneji, tretje mesto na norveški RAW Air turneji, tretje mesto v razvrstitvi poletov, zlata ekipna medalja in bronasta na mešani tekmi na domačem nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici so bera Anžeta Laniška v zadnji sezoni.

Povrhu vsega se je veselil štirih zmag v svetovnem pokalu, v karieri jih ima tako pet. Od tega je do dveh skočil v Ruki, ki bo letos po daljšem času spet uvodno prizorišče svetovnega pokala. Bi morda že na prvi tekmi nove sezone, ki se začne z današnjimi kvalifikacijami, oblekel rumeno majico vodilnega? "Če se zgodi, se zgodi. Nobene stvari v življenju ne moreš izsiliti. Lepo po vrsti je treba iti. Uživati moram v tistem, kar najraje delam," odgovarja slovenski skakalec.

"Sem Anže Lanišek in rad kompliciram"

"Sproščeno je. Vse bolj lahkotnega se počutim. Z opremo se je lepo izšlo – smuči, dresi. Začenjam kar pomirjeno," je pred vstopom v zimo dejal član SSK Mengeš. O tem, kaj so spremembe pri opremi prinesle zanj, je dal vedeti: "Veliko nepotrebnega obremenjevanja. Včasih bi bilo bolje, če bi vse vzel bolj z lahkoto. Sem Anže Lanišek in rad kompliciram. Zdaj lepo teče in se že veselim."

V fazi priprav je veliko delal na sebi, saj si želi, da bi se uspešno skakanje nadaljevalo tudi v prihodnje. Iz leta v leto raste, postaja konstanten, zato se tekmeci vseskozi ozirajo za njim: "Po uspehih si na določeni ravni. Če želiš več, moraš osnovo dvigniti na višjo raven. Vedno želim biti najboljši. Vse aspekte je treba izboljšati."

Delovati kot otrok

V skakalnem svetu sta ključna sproščenost in mirna glava, česar se skakalci zelo dobro zavedajo. Pomembno je, da so v sebi pomirjeni. Ali Žaba, kot ga kličejo, v zadnjih letih ob vseh uspehih bolj uživa kot takrat, ko mu ni šlo po željah? "Vseskozi uživaš. Pridejo trenutki, ko si v krču. Ko ti ni najbolje. Takrat je malce več komplikacij. Začeti moraš na novo. Najti gumb, da začneš spet delovati kot otrok, ko sem prišel na trening in sem želel le skakati."

Foto: Grega Valančič/Sportida

Z današnjimi kvalifikacijami v hladni Ruki se bo torej začela nova sezona smučarskih skokov, v soboto in nedeljo pa se bodo nato skakalci potegovali za prve točke in zmage na posamičnih preizkušnjah.