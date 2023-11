Teden dni za smučarskimi skakalci bodo novo sezono svetovnega pokala odprle tudi smučarske skakalke. Glavni trener Zoran Zupančič bo v Lillehammerju računal na Niko Križnar, Emo Klinec, Niko Prevc, Katro Komar, Ajdo Košnjek in Tajo Bodlaj. "Nekaj treninga nam je odpadlo zaradi vremenskih razmer, a smo kljub vsemu vseeno konstantno, lepo trenirali. Zaradi prepovedi fluora smo do samega konca morali čakati s testiranjem zimske opreme. To smo počeli danes in bomo jutri. Na snegu – razen na ledeni smučini – še nismo bili, tako da gremo v nov boj precej neposredno," pred začetkom novega tekmovalnega obdobja pravi Zupančič.

Pred smučarskimi skakalkami je 13. sezona svetovnega pokala. Začela se bo ta konec tedna v olimpijskem Lillehammerju, končala pa s poleti 17. marca v Vikersundu.

Slovenski tabor bo lahko na uvodni postaji računal na šest skakalk. Selektor Zoran Zupančič bo v Skandinaviji računal na Emo Klinec, Niko Križnar, Niko Prevc, Katro Komar, Ajdo Košnjek in Tajo Bodlaj. Največ gre pričakovati od prve trojice, ki na treningih odstopa, a Zupančič si želi, da bi tudi preostale skakalke dodale svoje v boju za pokal narodov.

Zupančič o pripravah:

"Tri tekmovalke so na res visoki ravni, žal je pred 14 dnevi Križnarjeva zbolela, kar je povzročilo nekaj nihanja, a upam, da je toliko stabilna in izkušena, da bo znala odtekmovati prva tekmovanja. Ema Klinec je ob koncu poletja naredila dobre rezultate, trenutno skače zelo dobro, zelo dobre skoke kaže tudi Nika Prevc. Vemo, da je najmlajša Ajda Košnjek imela poleti dobre rezultate, nekaj več pričakujemo od Katre Komar, Taja Bodlaj pa se je pobrala po bolezni in je zdaj na taki ravni, da lahko potuje z nami na začetek svetovnega pokala. Od teh treh pričakujem čim več prebojev med 15, saj ko imaš štiri tekmovalke med 15, si kot nacija že močan," je na novinarski konferenci dejal Zupančič, ki je Smučarski zvezi Slovenije predal tudi pokal za zmago v pokalu narodov v sezoni 2021/22.

Proti temu pogledujejo tudi tokrat. "V športu ciljev nikoli ne zmanjka. Dekleta so zelo motivirana. Vsekakor so glavni cilji skupni seštevek svetovnega pokala, novoletna tekma z dvema večernima tekmama v Garmisch-Partenkirchnu in Oberstdorfu, norveška turneja, poleti v Vikersundu, svetovni rekord," je cilje sezone našteval trener, ki s svojimi varovankami na snegu pred sezono ni treniral.

Zupančič o spremembi pravil:

"Na snegu – razen na ledeni smučini – še nismo bili"

"Poletje je bilo odlično, je pa res, da smo zdaj vse do zadnjega čakali s testiranjem nove opreme, predvsem smuči, čevljev, nekaj opreme še čakamo. Nekaj treninga nam je odpadlo zaradi slabega vremena, dežja, vetra, a načeloma smo lahko mirni, saj smo vseeno konstantno, lepo trenirali. Zaradi prepovedi fluora smo do samega konca morali čakati s testiranjem zimske opreme. To smo počeli danes in bomo jutri. Na snegu – razen na ledeni smučini – še nismo bili, tako da gremo v nov boj precej neposredno."

"Smo pa naredili vse, da se bi izognili fluoru. Zamenjali smo celotno opremo, opremo za servis, vse dali pod visokotlačno čiščenje, več kot to ne moremo narediti." Foto: www.alesfevzer.com

"Naredili smo vse, da bi se izognili fluoru"

Sezona s seboj prinaša precej sprememb, tako v opremi kot v številu kvot (zmanjšane so tudi v nacionalnem paketu), v veljavo je stopila tudi prepoved uporabe fluora. "Vemo, da so zaradi uporabe prejšnje opreme, maž, smuči ... smučine in podloge kontaminirane s fluorom, tako da smo čakali res do zadnjega, da smo šele danes prvič poskusili zimske smuči, pa še te bomo morali dodobra sčistiti, da ne bo prihajalo do nepotrebnih diskvalifikacij. To bi bilo res krivično, ker dekleta pri tem niso nič kriva. Smo pa naredili vse, da se bi izognili fluoru. Zamenjali smo celotno opremo, opremo za servis, vse dali pod visokotlačno čiščenje, več kot to ne moremo narediti," pravi Zupančič.

V smeri skakanja, ne letenja

Dotaknil se je še spremembe opreme, s katero gre vse skupaj bolj v smer skakanja kot letenja. "Vse te spremembe, višina pete, debelina zagozd, zmanjševanje dresa v razkoraku, so spremembe na način, da bi se bolj skakalo in manj letelo. Pri tem imajo tekmovalci večjo zaletno hitrost, posledično pa parabola leta postane bolj "balonček", večji pritisk je pri doskoku ... Te spremembe nam ne ustrezajo, saj imamo malo bolj agresiven način skakanja, a nismo imeli večjih težav s prilagajanjem na novo opremo. Me pa malenkost skrbi, da preostali niso imeli v ozadju kaj pripravljenega, ker so mnogi kar izpuščali poletni grand prix. Bog ve, kaj so počeli. Na glasovanju o spremembah je bilo videti, da je kar veliko nacij za te spremembe, ne pa vse, a mnogo stvari se potem sprejema v paketu. Pri mnogih nacijah glasujejo tudi taki ljudje, ki morda s skoki nimajo veliko skupnega. Rezultat pa je takšen, kot je."

"Zadnji treningi so bili mešani, želim si še kaj dodati ob začetku sezone," pravi Nika Križnar, ki so jo na zadnjih treningih spremljali mešani občutki. Foto: www.alesfevzer.com

"Zadnji treningi so bili mešani"

Skupna zmagovalka poletnega grand prixa, ki so ga mnoge močnejše nacije izpuščale, Križnarjeva je poletje pustila za seboj, pripravljena je na novo zimsko zgodbo. "Ne počutim se kot osrednja favoritinja za sezono. Priprave so bile na poletje drugačne, tja prideš bolj svež po počitku, zdaj pa smo že v polnem zagonu za samo zimsko sezono. Pritisk, ker si bil na samem vrhu poleti, je, a na to se ne smem preveč ozirati, zaupati moram svojim občutkom. Zadnji treningi so bili mešani, želim pa si še kaj dodati ob začetku nove sezone," je o pripravljenosti dejala 23-letnica in svoje trenutne skoke pri oceni od ena do deset ocenila s pet.

Ema Klinec pogleduje proti vrhu v skupnem seštevku. Lani ga je končala na tretjem mestu. Foto: www.alesfevzer.com

"Celotna sezona zame je nek cilj, poseben izziv"

Lansko sezono svetovnega pokala je od Slovenk najvišje, na tretjem mestu, končala Klinčeva, ki je v Vikersundu z 226 metri postavila tudi ženski svetovni rekord. Tudi tokrat pogleduje proti vrhu skupnega seštevka: "Celotna sezona zame je nek cilj, poseben izziv. Lani sem proti koncu sezone res lepo napredovala, če pogledam celotno lansko sezono, je bila ta kar konstantna. Ne želim pa si še pred začetkom nove zime nalagati prevelikega bremena, najpomembnejše je, da ostanem zdrava in zadovoljna, potem bodo prišli tudi rezultati."

Nika Prevc in Katra Komar Foto: www.alesfevzer.com

"Na zadnjih treningih mi je šlo zelo dobro in obljubim, da se bom zelo potrudila na vsaki tekmi posebej," je pred odhodom na Norveško dejala Prevčeva, Komarjeva pa dodala: "Poletje je bilo zame kar dobro. Potrudila se bom tudi pozimi, kot vedno, se pa še vedno veliko učim od Nike in Eme."

16-letna Košnjekova bo najmlajša Slovenka. Foto: www.alesfevzer.com

Najmlajša v slovenski vrsti bo 16-letna Košnjekova, ki se nadeja, da bo v najboljši formi na domačem Ljubnem. Domači tekmi sta tokrat v koledarju konec januarja. "Najprej se bom osredotočila na prve tekme, potem pa bomo videli. Novembra je bilo nekaj napredka na treningu, bilo je kar v redu. Malo še manjka, upam, da bom najboljša prav na Ljubnem," pravi najstnica, leto starejša Bodlajeva, ki je imela poleti težave z zdravjem, pa dodaja: "Prepustila se bom sezoni. Kar bo, bo. Poleti dva meseca nisem trenirala, tako da si ne dajem prevelikih ciljev."

Taja Bodlaj se je po poletnih težavah z zdravjem vrnila. Foto: www.alesfevzer.com

Uvodna tekma skakalk bo v soboto ob 12. uri, že v petek pa jih čakajo kvalifikacije. Skupno zmago bo branila Avstrijka Eva Pinkelnig, ki bo zaradi težav s koleni izpustila uvodno postajo.