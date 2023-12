Le četverica na tekmo, Domen Prevc izvisel

Smučarski skakalci so se iz Ruke preselili v Lillehammer, kjer jih ta konec tedna čakata dve posamični tekmi na različnih skakalnicah. Danes so opravili s kvalifikacijami na normalni skakalnici, v katerih si je nastop na sobotni tekmi (16.10) poskušalo zagotoviti pet Slovencev. Le štirim je uspelo, Domen Prevc je bil namreč z 82,5 metri prekratek in eden od desetih prijavljenih tekmovalcev, ki se niso uvrstili na tekmo.

Moška skakalna karavana je zbrana na Norveškem, kjer bosta v soboto in nedeljo posamični preizkušnji, prva na normalni skakalnici (HS 98), druga na veliki (HS 140).

Glavni slovenski trener Robert Hrgota v Skandinaviji računa na isto peterko kot na uvodnem prizorišču na Finskem. V soboto pa bodo lahko tekmovali le štirje njegovi varovanci. V petek so se namreč skozi kvalifikacije uspešno in rutinirano prebili le Anže Lanišek, Peter Prevc, Žiga Jelar in Timi Zajc, medtem ko je bil Domen Prevc s ponesrečenim skokom in vsega 82,5 metri prekratek.

Zmagovalec kvalifikacij je bil z 99 metri Avstrijec Stefan Kraft, ki je v tej sezoni še nepremagan. Odlično formo iz Ruke je prenesel še v Lillehammer. Drugi je bil Nemec Andreas Wellinger, ki je bil še pol metra daljši, tretji pa Japonec Rjoju Kobajaši. Od Slovencev je najdlje skočil Lanišek, 95,5 m.

Nekoliko slabše je šlo Petru Prevcu in Timiju Zajcu. Prvi je imel nekaj težav pri doskoku, a s 93,5 m kljub temu zasedel 20. mesto. Svetovni prvak iz Planice Zajc pa je skočil le 85,5 m in se kot 45. uvrstil na sobotno tekmo. Jelar je bil nekoliko boljši od Zajca. Skočil je 90,5 m in s 114,2 točke zasedel 31. mesto.

Stefan Kraft je uvodno postajo zapustil z dvema zmagama. Foto: Guliverimage

Kraft je bil na uvodni postaji v Ruki na obeh preizkušnjah razred zase in z 200 točkami zanesljivo vodi v skupnem seštevku svetovnega pokala, drugi je Nemec Pius Paschke (130), tretji pa njegov rojak Andreas Wellinger (110). Pod najboljšo slovensko uvrstitev se je s šestim mestom podpisal kapetan Peter Prevc, v skupnem seštevku pa je najvišje med Slovenci Zajc na 7. mestu, Prevc je mesto za njim.

Sobotna tekma na normalni skakalnici se bo začela ob 16.20. V nedeljo sledi selitev na veliko skakalnico, kvalifikacije so načrtovane ob 15.30, tekma pa ob 17.00.

Po dveh postajah na severu Evrope se bodo skakalci preselili v Nemčijo.

Lillehammer, kvalifikacije, normalna skakalnica: