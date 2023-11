Nova sezona svetovnega pokala za smučarske skakalke je tik pred vrati. V petek se bo vse skupaj začelo s kvalifikacijami na manjši napravi HS 98 v olimpijskem Lillehammerju. V soboto sledi posamična tekma, v nedeljo pa selitev na večjo skakalnico HS140 in še ena individualna preizkušnja.

"Vedno si zadam, da sem septembra, oktobra v formi, da potem veliko bolj mirno pričakam zimo. Moje mnenje je, da je pripravljenost v redu, bomo pa videli, kako bo na tekmah. Včasih potrebujem kakšno tekmo, da se malo ogrejem. Upam, da bom v najboljši v formi za novoletno turnejo (ta ne bo na domačem Ljubnem, ki bo tokrat na sporedu konec januarja, pač pa v Nemčiji v Garmisch-Partenkirchnu in Oberstdorfu, op. a.)," je na novinarski konferenci dejala Ema Klinec, ki je po besedah trenerja Zorana Zupančiča ob Niki Prevc in Niki Križnar trenutno v najboljši formi.

Ob trojici bodo na Norveškem nastopile tudi Katra Komar, Ajda Košnjek in Taja Bodlaj.

Ema Klinec o konstantnem skakanju v lanski sezoni:

"To ne pomeni, da si zato vsakič, ko jih ne izpolniš, nezadovoljen"

Klinčeva je podobno kot lani izpustila uvodni del poletnega grand prixa in se mu uspešno priključila v poznejšem delu. V lanski sezoni je v skupnem seštevku zasedla tretje mesto, tudi v novem tekmovalnem obdobju pogleduje proti vrhu.

"Skozi zimo si želim konstantnosti. Celotna sezona je neki cilj, izziv. Lani sem na koncu sezone res lepo napredovala, če gledam na celotno lansko sezono, pa je bila kar konstantna. Vsak ima neke karierne cilje, ki jih osvojiš morda enkrat ali pa dvakrat, a to ne pomeni, da si zato vsakič, ko jih ne izpolniš, nezadovoljen. Nočem pa si zdaj nalagati nekega bremena, najpomembneje je, da ostanem zdrava in zadovoljna, potem bodo prišli tudi rezultati," razmišlja 25-letnica, ki bo konec tedna visoka mesta v Skandinaviji lovila na dveh različnih napravah.

"Velika skakalnica mi je super, manjša mi je v preteklih letih delala nekaj težav, ampak mi je to zato še nekoliko večji izziv, da bi bilo letos lahko drugače." Foto: Sportida

Velika ji je super, manjša ji je v preteklosti delala nekaj težav

S čim bi bila zadovoljna po Lillehammerju? "Velika skakalnica mi je super, manjša mi je v preteklih letih delala nekaj težav, ampak mi je to zato še nekoliko večji izziv, da bi bilo letos lahko drugače. Rada bi skakala v okviru skokov, ki jih kažem na treningih, rezultatskega cilja pa trenutno ne bi napovedovala, ker res ne vem, kako kaže preostalim tekmovalkam."

Slovenke so imele na novembrskih treningih nekaj primerjave s Kanadčankami, pri katerih izstopa svetovna prvakinja iz Planice Alexandria Loutitt. "Nehvaležno je govoriti o teh primerjavah, saj ne veš, kakšno opremo kdo na treningih uporablja, s kakšnim dresom takrat skače. Lahko rečem, da smo bili kar blizu."

O slovenski ekipi:

Lani je zmagala na turneji Raw-Air na Norveškem. Foto: Sportida Klinčeva je v lanski sezoni navdušila v Vikersundu, kjer je marca z 226 metri postavila ženski svetovni rekord. "Tisti poleti so bili res zelo lepi. Če jih bom ponovila, bom vesela." Skakalke bodo na letalnici znova letele 16. in 17. marca, ko bodo na Norveškem tudi končale sezono.

Preveč sprememb naenkrat, a se je dobro prilagodila

Skakalke so morale pred novo sezono sprejeti kar nekaj sprememb. "Menim, da je bilo na splošno gledano preveč sprememb naenkrat, a na koncu sem to vzela v zakup in si rekla, da bom šla postopoma. Za vsako stvar, ki se je spremenila, sem hitro videla, kako vpliva, in se takoj odzvala, če sem videla, da je bilo treba kaj popraviti. Menim, da sem se dobro prilagodila," je prepričana Klinčeva, ki bo v novo sezono skupaj s tekmicami skočila v petek zvečer s kvalifikacijami v Lillehammerju.