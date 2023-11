"V zadnjem mesecu sem malo zbolela, tako da je bilo nekaj manj treninga. Nisem stoodstotna, prisotna so nihanja, skoki še niso na želeni ravni, a upam, da se bo uresničila moja želja in da sezono začnem med deseterico," je pred začetkom novega tekmovalnega obdobja v svetovnem pokalu v Lillehammerju dejala Nika Križnar, ki se je na enem od zadnjih treningov 'srečala z vijakom v zaletni smučini', a kot pravi, "na srečo ni bilo nobene katastrofe".

Smučarske skakalke bodo v novo sezono svetovnega pokala skočile s petkovimi kvalifikacijami v Lillehammerju, kjer bo slovenski tabor lahko računal na šesterico.

Sestavljajo jo Nika Križnar, Ema Klinec, Nika Prevc, Katra Komar, Taja Bodlaj in Ajda Košnjek. Med najbolj izkušenimi sta tretja in deveta skakalka lanske zime Klinčeva in Križnarjeva, ki ji v zadnji sezoni bolezni in poškodbe niso prizanašale. Zbolela je tudi v zadnjem mesecu priprav, a upa, da se odsotnost s treningov ne bo pretirano poznala.

Naj zdravje služi

"Upam, da je bilo teh bolezni dovolj. Ne bom pa preveč govorila o tem, saj je bilo lani tako, da bolj kot sem govorila o boleznih, bolj sem bila bolna. Upam le, da bo zdravje služilo, da ne bom imela kakšnih večjih težav na tem področju. En teden treningov, ko so dekleta skakala, sem jaz doma počivala, en teden nam je nagajal dež, ki ni omogočal treningov, tako da je bilo malo manj treninga, a vseeno se mi zdi, da sem pretekli teden v Planici naredila preboj. Nisem stoodstotna, zagotovo ne, skoki še niso tam, kjer bi sama želela, da bi bili, prisotna so nihanja ... Upam, da bom na tekmi še kaj dodala in da se uresniči tista moja želja, da štartam vsaj med deseterico, potem bom tudi cilje za sezono lažje zastavila," je na novinarski konferenci pred odhodom na Norveško dejala Križnarjeva.

O ciljih:

Magična meja

Prihajajoča sezona ne prinaša vrhuncev v obliki svetovnega prvenstva ali olimpijskih iger, ima pa 23-letnica kljub vsemu podčrtana nekatera prizorišča. "Zagotovo novoletna turneja, zanimiv bo tudi konec v Vikersundu, ko bomo na zadnjih dveh tekmah letele. Za konec imam željo preskočiti tisto magično mejo (200 metrov, op. a.), ki sem si jo že lani želela, a ni šlo. Menim, da bo letos malo več priložnosti, bo pa treba garati skozi celotno sezono in zdržati do konca."

Skakalce v novi sezoni čaka svetovno prvenstvo v poletih, pa dekleta, kdaj meni, da bi ona lahko dočakala še ta tekmovalni mejnik? "Tega ne vem, si pa vsekakor želim, da bi ga. Me se borimo, da tudi me dobimo te priložnosti. Je pa že to, da skačemo na velikanki, neka pika na i v ženskih skokih. So seveda še določene stvari, ki bi se jih lahko še malo nadgradilo. Želja je velika. Med željami je tudi ta, da bomo letele na Letalnici bratov Gorišek."

O privajanju na sneg, ki ga pred Lillehammerjem na treningih ni bilo:

Želela bi si kakšen skok na snegu

Slovenke se v Lillehammer odpravljajo brez treninga na snegu, Križnarjeva, ki je smuči dobila pozno, priznava, da bi si želela kakšen skok na snegu. "Zagotovo, saj je drugačna vidljivost pri pristajanju. Velikokrat se pojavijo težave pri tem, kdaj se lotiti pristajanja, sploh če je premalo 'smrekic' v izteku. Upam, da bo to privajanje že na uradnem treningu šlo dobro," pravi zmagovalka poletne sezone, ki je šele pred odhodom lahko preizkusila nove smuči: "Danes (v torek, op. a.) je bila edina priložnost, smuči smo dobili malo prepozno. Dokler nisem v smučini povozila kakšnega vijaka, je bilo dobro (smeh, op. a.). Smešna zgodba, ne vem, kako se je pojavil tam. K sreči ni bilo kakšne katastrofe. Sicer pa je trening potekal dokaj normalno in pokazal, da se morda še najbolj lovim v zraku."

Skakalni tabori so se morali sprijazniti z več spremembami, tudi s prepovedjo uporabe fluora. "Dobili smo nove smuči, ampak ti ga lahko pobereš, že ko se pripravljaš na skok ali pa v smučini. Res ne veš, vse dokler spodaj ne opravijo testa. Upaš tudi, da ni v kakšnih premazih, za katere sicer pravijo, da ga ne vsebujejo, a morda ga je nekaj vseeno notri. Mi smo poskrbeli za novo opremo, nove krtače, nove premaze, vse očistili ... Upam, da ne bo težav."

O tem, kaj s seboj prinašajo spremembe:

Prva tekma skakalk bo v soboto ob 12. uri, dan prej bodo zvečer kvalifikacije.