Lani šok, letos skrb, čez leto pa …

Natanko eno leto po edini odpovedi pokala Vitranc v zadnjih dveh desetletjih so organizatorji v Kranjski Gori, ki so zbrali 1,5 milijona evrov in 390 parov rok, prepričani o uspešni izvedbi (vele)slalomskega programa, s katerim se bo razplamtel boj za globuse.

Prav na današnji dan so pred enim letom v Kranjski Gori morali priznati premoč nevidnemu sovražniku. Slabih 48 ur pred nastopom prvega tekmovalca na progi, za katero so trdili, da še nikoli ni bila tako brezhibno pripravljena, so odpovedali 59. pokal Vitranc. Tedaj ob trdni zavezi, da bodo moško smučarsko karavano svetovnega pokala gostili leto pozneje in ob okroglem jubileju tekmovanja pripravili veliko zabavo.

Svoje načrte uresničujejo le deloma. Veleslalom in slalom za 60. pokal Vitranc kljub nestanovitnim vremenskim razmeram nista niti malo vprašljiva. Vseeno pa si v Kranjski Gori niti v najbolj morečih nočnih morah niso predstavljali, da bodo progo pripravili skorajda rutinsko, veliko energije pa namenili ukrepom še vedno trajajočega boja z novim koronavirusom.

Štefan Hadalin: eden od dveh domačih adutov Foto: MaPa Manj delavcev, manj denarja

Redarji na vstopnih mestih v širše območje podkorenskega tekmovalnega poligona skrbno preverjajo, ali imajo vsi na vetrobranskih steklih vozil posebno prepustnico in okrog vratu ustrezno akreditacijo, za katero je predpogoj največ 48 ur star test na novi koronavirus. Manjša je tudi organizacijska zasedba. Če je namreč v preteklosti tekmo pripravljalo več kot 500 oseb, ta številka letos ne presega 400.

Tudi ciljni iztek je močno spremenjen, prepleten s koridorji in brez osrednje tribune, saj bosta tudi smučarki predstavi pokala Vitranc dve v nizu številnih tekem brez prisotnosti gledalcev.

"Stoodstotno varnost je nemogoče zagotoviti, a verjamem, da smo z vsemi različnimi skupinami, ki na teh tekmah sodelujejo, zagotovili zelo visoko stopnjo varnosti," pripoveduje dolgoletni generalni sekretar vitranških tekem Srečko Medven, ki je bil s sodelavci prisiljen prilagoditi tudi proračunsko strukturo. Odpadli so stroški infrastrukture in servisa za gledalce, dodatne stroške pa so prinesli ukrepi zaradi koronavirusa. Tekmi bosta vseeno malce cenejši. Stali bosta približno 1,5 milijona evrov. Tudi alpske discipline bodo na račun pravic prejele 220 tisoč evrov. Organizatorjem pa se zdi povsem realen cilj pozitivna ničla.

Čez eno leto pa …

Kaj pa prihodnost pokala Vitranc? "Vse je odvisno od tega, kako se bodo po epidemiji razvijale ekonomske razmere. Določena razmerja so se podrla. Velike ekonomije so se začele zapirati vase. Za nas bo zahtevna naloga pridobiti sredstva, da se obdržimo v svetovnem pokalu. Ker imamo dobre mednarodne povezave, pokal Vitranc pa je klasika, menim, da imamo dobro izhodišče. A bo treba garati. Mesto v koledarju nas čaka. Naša naloga pa je, da pridobimo vsaj 1,5 milijona evrov," odgovarja Medven in odkrito upa tudi na domače pokrovitelje, ki so sicer ostali zvesti, a so večinoma nekoliko zmanjšali vložke.

Alexis Pinturault v boju za dva globusa Foto: Guliver Image

Alexis Pinturault in Marco Odermatt, med katerima je šest tekem pred koncem le 81 točk razlike. Še manjša je razlika med obema v veleslalomskem seštevku (25 točk), kjer bi se do globusa lahko dokopal tudi še Filip Zubčić (-64 točk). Vsaj teoretično je odprto tudi še vprašanje slalomskega globusa, a ga bi lahko Marco Schwarz, ki ima 146 točk naskoka pred Ramonom Zenhaeusernom, določil že v nedeljo. Tudi letos bo pokal Vitranc zadnja postaja svetovnega pokala pred velikim finalom v Lenzerheideju. Medtem ko bo pozornost slovenskih ljubiteljev alpskega smučanja namenjena predvsem Žanu Kranjcu in Štefanu Hadalinu , ki že dolgo na poligonu nista prepeljala kilometrov in udarila toliko količkov kot v zadnjih tednih, pa bo na mednarodni sceni v središču dogajanja boj za globuse. Za velikega se boritain, med katerima je šest tekem pred koncem le 81 točk razlike. Še manjša je razlika med obema v veleslalomskem seštevku (25 točk), kjer bi se do globusa lahko dokopal tudi še(-64 točk). Vsaj teoretično je odprto tudi še vprašanje slalomskega globusa, a ga bi lahko, ki ima 146 točk naskoka pred, določil že v nedeljo.