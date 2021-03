Hadalin najbolje v karieri, Kranjec v top 5

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

DVOJNI POGOVOR: KRANJEC IN HADALIN PRED POKALOM VITRANC

Z osrednjima in v sobotnem veleslalomu celo edinima slovenskima adutoma 60. pokala Vitranc v Kranjski Gori Žanom Kranjcem in Štefanom Hadalinom smo po prostem smučanju na tekmovalni progi naredili vzporedni intervju, v katerem sta spregovorila o občutkih pred domačima tekmama, prvih vitranških spominih in poskušala drug drugemu napovedati rezultat.

Večjih pripomb na pripravo tekmovalne proge po petkovem uradnem preizkusu terena ni bilo. Tudi vremenski zasuki bi jo le stežka zagodli organizatorjem. Oder je torej pripravljen za jubilejni 60. pokal Vitranc. Tudi z Žanom Kranjcem in Štefanom Hadalinom. Njuni izhodišči sta različni. Prvi je imel letos nemalo težav, zato je rezultatsko nihal, dve tekmi celo izpustil in posledično nima več možnosti za kolajno v veleslalomskem seštevku.

Foto: MaPa "Jasno, vsi si želimo kolajne, zmage, uvrstitve med najboljše tri … Delamo za takšne rezultate. A pridejo težave. Iskreno, glede na sezono, kakršno sem imel, sem celo presenečen, da sem sedmi veleslalomist svetovnega pokala. To je treba ceniti," razmišlja Kranjec, ki je tudi letos nadaljeval niz sezon z vsaj eno uvrstitvijo na stopničke. V Santa Caterini ga je premagal le Filip Zubčić. A zaradi družinske tragedije, bolečin v hrbtu in težav s smučmi v nadaljevanju sezone ni bil več povsem pri vrhu. Pravi, da bo storil vse, da se to zgodi v Podkorenu.

Po drugi strani je Hadalin na domači tekmovalni konec tedna pripotoval z izvrstno popotnico. Priznava, da tako dobrih občutkov še ni imel. Hrabri ga, da je slalomsko stabilnost začel nadgrajevati z izstopajočimi rezultati, obenem pa je znova priključil tudi veleslalom.

Dvojni intervju: Žan Kranjec in Štefan Hadalin

Pokal Vitranc slavi 60 let. Kakšni so vajini prvi spomini na to tekmovanje?

Žan Kranjec: Moj prvi tekmovalni spomin je seveda vezan na moj prvi nastop v svetovnem pokalu. Po drugi strani se spominjam tudi starejših predhodnikov. Bojana Križaja žal ne v živo. Jureta Koširja pa sem videl. Prav gotovo ima pokal Vitranc tudi v mojem smučarskem razmišljanju posebno mesto, zato bi želel tu v prihodnje doseči še kakšen vrhunski rezultat.

Štefan Hadalin: Uff … Spominjam se tistih zelenih dresov Mizuno slovenske reprezentance. Takrat so tekmovali Jure Košir, Mitja Kunc, Rene Mlekuž in druščina. Verjetno je bilo to v začetku tisočletja.

S kakšnimi pričakovanji sta v Podkoren pripotovala letos?

Kranjec: Prav gotovo je bila moja samozavest pred domačima tekmama že na višji ravni. A po drugi strani sem si na treningu dokazal, da sem, seveda s svojo najboljšo vožnjo, lahko še vedno med najhitrejšimi. Kljub vsemu, kar se mi je letos dogajalo, gojim visoka pričakovanja. Predvsem želim smučati najbolje, kar znam. Preveč je bilo nihanj, da bi se obremenjeval z rezultatom. Razmišljati moram o smučanju.

Hadalin: Občutki na treningih so dobri. Forma je solidna. Lahko bi dejal, da sem v Kranjsko Goro prišel z najboljšimi občutki v karieri. Vem pa, kaj je na tekmi treba storiti za dober rezultat. Dobro smučanje, dobra izvedba, zato si želim pristopiti na takšen način.

Konkretno?

Kranjec: Verjamem, da se lahko ob pravi predstavi v veleslalomu borim z najboljšimi. V slalomu je osnovni cilj finale.

Hadalin: V veleslalomu se moram najprej prebiti v finale, nato bom lahko pogledoval še višje. Slalomski izziv je petnajsterica.

Ker smučarji neradi napovedujete svoje rezultate, vaju tokrat prosimo, da drug drugemu napovesta izkupiček.

Kranjec: V trem trenutku v obeh disciplinah smuča zelo dobro. Verjamem, da se lahko tudi že v sobotnem veleslalomu prebije med deseterico. To je že dokazal. V slalomu pa ga vidim še višje. Tudi med deseterico. Ponavljam, njegovo smučanje je na visoki ravni. Zdaj mora to prenesti še na tekmo.

Hadalin: Žanu v slalomu napovedujem osvojitev točk, v veleslalomu pa uvrstitev med najboljših pet.

Občutki ob smučanju na uradnem treningu?

Kranjec: Na progi je še nekaj suhega snega, za katerega verjamem, da ga bodo organizatorji odstranili. Sicer pa imam občutek, da je podlaga zelo čvrsta. Lahko bi zdržala tudi do tekmovalcev z višjimi štartnimi številkami. Veselim se tekme.

Hadalin: Podlaga je povsem drugačna kot pretekli teden, ko smo tukaj trenirali. Razumljivo, saj so jo polili z vodo. Imel sem tudi občutek nemirne podlage. Je pa zanimivo, da je deset metrov stran, na sosednji progi, sneg povsem drugačen. Čaka nas izzivov polna tekma, v kateri se bo treba prilagoditi na spreminjajočo se podlago. Predvsem sobotna tekma utegne biti s sončnim vremenom lepa. V nedeljo bodo izziv padavine. Na kratko, veselim se tekmovalnega konca tedna.

Žan Kranjec: na zadnjih dveh veleslalomih v Banskem je bil 6. in 12. Foto: Guliverimage Če zamižita … Kakšna je podkorenska proga?

Kranjec: Vitranc je ena od mojih najljubših prog. Konfiguracija ponuja vse. Od prve strmine do valov, ravnine in ciljne strmine. Tudi dolžina je prava. Idealna veleslalomska proga.

Hadalin: Všeč mi je. Že štart je pravi rock 'n' roll. Strmina ti ne dovoli prilagajanja. Takoj moraš biti pravi. Sledi srednji del, v katerem moraš biti pozoren in natančen. Pred slalomskim štartom smučar že začuti noge. Tam zasluti dih, začuti srce. Nato pa je treba imeti hitrost čez niz valov. Do zadnje strmine. Tam utrujenost naraste. Fokus pade. Čas se ustavi. A smučar se ne sme ustaviti. Noge ne dajo, glava želi. Treba je natančno spustiti smuči.

Vajena sta tekem brez gledalcev. Toda na domačem terenu bo verjetno to še toliko bolj prišlo do izraza.

Kranjec: Vsekakor. Tukaj me ljudje prepoznajo, pocukajo za rokav … Žal na tekmi ne bo niti prijateljev niti sorodnikov. Po drugi strani se bo zdaj lažje osredotočiti le na tekmo. S tem sicer v preteklosti nisem imel večjih težav. Tokrat bo drugače. Brez zunanjih dejavnikov. Kot bi odšel le na trening.

Hadalin: So plusi in minusi. Ne bo vzdušja in prijateljev, ki navijajo zate. Ne bo pa niti tega nezavednega pritiska občinstva.

Hadalin v Kranjski Gori kot 23. slalomist in 29. veleslalomist svetovnega pokala Foto: Guliverimage/Getty Images

V soboto bosta osamljena Slovenca na štartu. Edina med 200 na FIS-ovi lestvici v veleslalomu. Vaju skrbi ta velikanska vrzel?

Kranjec: Res je, generacijska luknja je zelo velika. Lagali bi si, če bi rekli, da je le vprašanje časa, kdaj se bo pojavil kakšen nov obraz. Baza je ozka. Rok Ažnoh se prebija in kaže, da ima potencial za svetovni pokal. Jasno pa je, da ga čaka še veliko dela.

Hadalin: Nisem del trenažnega procesa, zato težko komentiram. Lahko povem povsem osebno mnenje, ki pa je širše. Gre za družbeni problem. Danes namreč težko vzgojiš mladega športnika, ki bi gojil podobne vrednote, kakršne smo v času zorenja gojili mi. Imam občutek, da je v mladih premalo žara. Kot da ne bi želeli v bitko ob zavedanju, da ne bo takojšnje osebne zadovoljitve. Zdaj pa smo priča družbi, ki je instantna. Želi takojšnjo povratno informacijo. To je ena od ključnih težav. Ne le finance in pogoji. Prav zaradi tega nočem nikogar izpostavljati, kaj šele obsojati. Gre za družbeni problem.

Še vajin pogled na boj za veliki kristalni globus: Alexis Pinturault ali Marco Odermatt?

Kranjec: Po mojem mnenju je v prednosti še vedno Pinturault, saj mu je razpored tekem do konca sezone nekoliko bolj pisan na kožo. Prav gotovo pa ni še nič odločeno. Odermatt je v odlični formi in se ne bo kar tako predal.

Hadalin: Se strinjam. Pinturault. Njegova prednost sta dva slaloma. To sta dve tekmi več. Odermatt bo imel, v primerjavi s tekmecem, le izrazito smukaško prednost. Verjamem pa, da se je pripravljen Francoz, če mu bo šlo za nohte, aktivirati tudi za smuk v Lenzerheideju.