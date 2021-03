Bo znova treba do deklet ali na YouTube?

Ob čakanju na novega slovenskega alpskega smučarja, ki se bo na pokalu Vitranc zavihtel na stopničke za zmagovalce, se je v zadnjih dveh sezonah dveh tretjih mest na preseljeni Zlati lisici v Podkorenu veselila Meta Hrovat, medtem ko pa so moški junaki podkorenskih tekem za mlajše rodove postali arhivski "suličarji" na YouTubu. In kje so danes domači junaki Vitranca?

Letos bo minilo 35 let od enega od najbolj veličastnih trenutkov v zgodovini slovenskega alpskega smučanja in tudi od enega od najbolj bleščečih poglavij pokala Vitranc, ki slavi 60 let. Pregovorno hladni Šved Ingemar Stenmark se je le kislo nasmehnil, ko je pred nepregledno množico slovenskih navijačev dvignil roko kot tretji na slalomski tekmi. Premoč je moral priznati domačim junakom. Zmagovalcu Bojanu Križaju, ki je v tisti sezoni 1986/87 odločno korakal proti malemu kristalnemu globusu, in Roku Petroviču, ki je na vrhu slalomskega seštevka svetovnega pokala končal v predhodni sezoni. Z desetim mestom je uspeh tedanje jugoslovanske reprezentance v velikem slogu zaokrožil Grega Benedik, zdajšnji predsednik izvršnega organizacijskega komiteja pokala Vitranc.

Dvojna kranjskogorska zmaga, ena od treh v zgodovini slovenskega smučanja (leto pred tem je Petrovič ugnal Križaja v Sestrieru, leto pozneje pa je bil v Sarajevu Benedik prvi pred Križajem), je sicer le eden od domačih vrhuncev tradicionalne prireditve. Prav zagotovo najbolj bleščeč. Oba junaka dvojne zmage sta se sicer zmag veselila že pred tem. Na stopničke pa sta se pred domačimi navijači zavihtela tudi Mitja Kunc in Uroš Pavlovčič. Ta kot zadnji – pred skoraj 20 leti, ko je bil tretji v veleslalomu, a tekma ni potekala pod okriljem pokala Vitranc.

Malce protislovno, a za zadnje domače stopničke je na pregovorno moškem hribu poskrbelo dekle. Domačinka Meta Hrovat je namreč ob selitvi Zlate lisice iz Maribora v Kranjsko Goro tako letos kot lani stopila na tretjo stopničko ter tako po Mateji Svet, Nataši Bokal in Veroniki Šarec postala četrta Slovenka z uvrstitvijo med najboljše tri v Kranjski Gori.

Najboljša rezultata Žana Kranjca v Kranjski Gori sta peto in deveto mesto. Foto: Guliverimage

Od zadnjih domačih stopničk je minilo že skoraj 20 let, od zadnje zmage že 22, od prve pa bo prihodnje leto 40. Tedanji junaki so zato za mlajše smučarske navdušence le arhivski liki na smučarskih "sulicah", ki si jih lahko ogledajo na posnetkih na YouTubu. Tudi Žan Kranjec in Štefan Hadalin, najmočnejša slovenska aduta 60. pokala Vitranc, sta premlada, da bi se lahko spominjala zlatih časov. Vsekakor pa sta tista, od katerih bi bilo realno pričakovati, da bi v bližnji prihodnosti prekinila dolgoletno čakanje na domačega junaka. Že ob koncu tega tedna? Scenarij še zdaleč ni izključen, vseeno pa bi moral Hadalinu za ta podvig uspeti slalom kariere, saj v tej disciplini še mi bil boljši kot sedmi. Več izkušenj z napadanjem najvišjih mest ima Kranjec, ki pa je zaradi težavne sezone, v kateri se je spopadel z družinsko tragedijo, bolečinami v hrbtu in težavami z opremo, vsaj na papirju nekoliko manj konkurenčen kot v preteklih zimah. Vseeno ga lahko uvrstimo v krog favoritov sobotnega veleslaloma.

Kje so danes junaki Vitranca?

Bojan Križaj

Foto: Arhiv Elana

Redni gost kranjskogorskih tekem, danes pa po letih poslovnih in funkcionarskih nihanj 64-letni upokojenec. Ko je predlani svoje lovorike predal tržiškemu muzeju, se je na enem od najbolj vidnih mest znašel tudi pokal za vitranško zmago leta 1987, s katero je tudi na novi progi ponovil podvig s starega terena leta 1982. Če bi bili sicer dosledni, bi morali Križaju pripisati še zmagi z 19. pokala Vitranc, a ta tedaj ni štel za točke svetovnega pokala.

1. mesto 2. mesto 3. mesto 1982 in 1986 (sl) / 1978 (vsl)

Rok Petrovič

Foto: Janez Pukšič, hrani: MNZS

Podpisal se je pod dve od najlepših slovenskih zgodb pokala Vitranc, žal pa je njegova usoda med vsemi udeleženci tega tekmovanja z bogato tradicijo tudi ena od najbolj tragičnih. Slalomski virtuoz, ki je ob podkorenski dosegel še štiri zmage svetovnega pokala, s katerimi si je priboril tudi slalomski globus, je namreč 16. 9. 1993 utonil med potapljanjem v Dalmaciji.

1. mesto 2. mesto 3. mesto 1985 (sl) 1986 (vsl) /

Mitja Kunc

Foto: Vid Ponikvar

Črnjan se letos že gostoval na vitranški strmini, na kateri je 6. 1. 1995 zaostal le za Albertom Tombo. Podkoren je namreč obiskal v času Zlate lisice, saj deluje v ženski ekipi svetovnega pokala. Pred tem je služboval kot trener in serviser v zasedbi ekipi Dvornik transport. Zanimivo pa je, da je danes 49-letni Kunc v delu svoje trenerske kariere skrbel tudi za sobotnega aduta Žana Kranjca.

1. mesto 2. mesto 3. mesto / 1995 (vsl) /

Jure Košir

Foto: Reuters

"Kot bi bilo včeraj," nam ob obujanju spominov na zmago v Podkorenu pogosto ponovi v Ljubljani živeči Mojstrančan. Tudi on precej redno obiskuje pokal Vitranc, kljub umiku iz športne trgovine in dvignjenim rokam od dela pod okriljem SZS pa mora zajeti sapo, da naniza svoje službene zadolžitve. Pogodbeno sodeluje z Nordico in smučiščem Krvavec, pomaga pri akciji Šolar na smuči, je del projekta Shoppster, s podjetjem CM Sports pa je dolga leta ohranjal tudi tesen stik s smučanjem.

1. mesto 2. mesto 3. mesto 1999 (sl) 1995 (sl) /

Uroš Pavlovčič

Foto: Reuters

"Rad prebiram novice o slovenskih stopničkah. Upam, da je napočil čas, da ta podvig doma uspe tudi Žanu," nam je že pred tremi leti dejal zadnji Slovenec, ki se je v Kranjski Gori uvrstil med najboljšo trojico. Urošu Pavlovčiču je to uspelo na nadomestni tekmi, ki so jo Gorenjci prevzeli po odpovedi v Aspnu. Prav Amerika je bila nato dolga leta njegov smučarski dom. Deloval je kot trener v matičnem klubu Lindsey Vonn - Buck Hill iz Minnesote. Lani pa se je vrnil domov in prevzel trenersko delo v ASK Kranjska Gora.

1. mesto 2. mesto 3. mesto / / 2001 (vsl)