Lansko odpoved so preživeli, letošnjo bi težje

"Globusa v tehničnih disciplinah še nista podeljena, zato je prav, da pred finalom še malo začinimo ta boj. Ob videnem me ni strah. Pogoji na progi so dobri. Tudi načrt s polivanjem proge ob ugodni vremenski napovedi zagotavlja kakovostno pripravo," je po dopoldanskem pregledu vitranške strmine, ki je bila v zadnjem obdobju rezervirana za treninge, dejal Emmanuel Couder, sicer desna roka direktorja moškega svetovnega pokala Markusa Waldnerja. Zeleno luč za veleslalom in slalom v okviru 60. pokala Vitranc je sicer prižgal že dan pred tem, saj mu je vodja tekmovanja Aleš Vidic ob pošiljanju fotografij zagotovil, da je proga v kakovostnem stanju.

Vseeno bo do prihodnjega petka, ko bodo progo s prostim smučanjem na tekmovalni strmini preizkusili še smučarji iz 28 držav, v Podkorenu nadvse živahno. Pa ne le zaradi oblikovanja ciljnega izteka, nameščanja zaščitnih mrež ter postavljanja šotorov za tekmovalce in novinarsko središče, temveč tudi na sami progi. Nanjo bodo organizatorji najprej spustili teptalne stroje, nato pa jo bodo v nedeljo in ponedeljek dvakrat temeljito prepojili z vodo, s čimer naj bi poskrbeli za čvrsto snežno podlago. Tudi vreme naj bi bilo kljub manj stabilni napovedi ugodno. Generalni sekretar organizacijskega odbora Srečko Medven ob tem upa na sončen prihodnji konec tedna.

Srečko Medven Foto: Sportida

"Upam, da bomo imeli res lepo vreme. Vsaj to. Kajti priprava tako velike športne prireditve v pogojih pandemije še zdaleč ni preprosta. Gre za veliko izzivov, s katerimi se spoprijemamo. Sledimo vsem spremembam na področju varovanja zdravja in preprečevanja širitve virusa. In teh sprememb ni malo. Naša naloga je, da pripravimo prizorišče, ki bo zadostovalo vsem kriterijem. Prepričan pa sem, da imamo zdaj položaj pod nadzorom. Za uspešno izvedbo bo potrebna tudi velika stopnja samodiscipline vseh, ki bodo vključeni v sistem," pripoveduje prvi operativec pokala Vitranc in dodaja, da je bilo sodelovanje pri pripravi januarske Zlate lisice za vse v organizacijskem odboru odličen preizkus nove smučarske realnosti.

Zaradi močno okleščenega programa, ki izključuje vse dogodke za širšo javnost, in manjših vložkov dela pokroviteljev bo proračun pokala Vitranc letos nekoliko skromnejši – 1,5 milijona evrov. "Upamo na pozitivno ničlo, jasno, ob zavezi, da alpske discipline pri SZS dobijo svoj delež od televizijskih pravic, kar je približno 200 tisoč evrov," pravi Medven, ki je ob tem pojasnil, da so lansko odpoved pokala Vitranc zaradi partnerstva s tujo zavarovalniško verigo preživeli brez večjih brazgotin. "Dobili smo povrnjenih 90 odstotkov stroškov. Letos tega ni, saj nobena zavarovalnica na svetu ne krije odpovedi zaradi koronavirusa," dodaja generalni sekretar Medven.