Za Parisa in Čatra le dober trening, po zmago in točke pa v soboto

Zaradi slabega vremena so morali organizatorji tekem svetovnega pokala v Saalbachu po nastopu devetih smučarjev, med katerimi je bil najhitrejši Dominik Paris, prekiniti in nato dokončno odpovedati sedmi smuk sezone.

Da bo izvedba petkovega smuka v Saalbachu, ki so ga Avstrijci prevzeli po odpovedi v Wengnu, izjemno zahteven in tvegan organizacijski zalogaj, je bilo jasno že ob nočnem sneženju in deževju. Ko sta se nad progo Schneekristall pojavila še veter in megla, so se organizatorji sprva odločili za nadomestni štart in s tem krajšo progo ter časovni zamik. Kljub slabim razmeram je Vincent Kriechmayr ob 11.30 le odprl sedmi smuk sezone. Toda ob vse slabši vidljivosti je bila pri štartni številki deset tekma sprva prekinjena in po več kot enournem premoru tudi odpovedana.

Ker so si osrednji favoriti izbrali začetne lihe štartne številke, je imel največ razlogov za slabo voljo po odpovedi Italijan Dominik Paris. Najhitrejši s četrtkovega uradnega treninga je namreč v konkurenci deveterice postavil najboljši čas. Vsega sedem stotink sekunde za njim je zaostal svetovni prvak Kriechmayr, tretji pa je bil še drugi Avstrijec Matthias Mayer.

Martin Čater je bil med devetimi, ki so se lahko spustili po progi. Foto: Guliver Image

Toda izkazalo se je, da je bil za najboljše smukače to le dober tekmovalni trening v zahtevnih vremenskih razmerah. Deležen ga je bil tudi Martin Čater, ki je po senzacionalni zmagi v Val d'Iseru na vseh preostalih tekmah vknjižil le enajst točk. Tokrat je za italijanskim "zmagovalcem" zaostal sekundo in 58 stotink ter bil sedmi med devetimi. Preostala dva Slovenca, Boštjan Kline in Nejc Naraločnik, pa sta se lahko po dokončni odpovedi tekme in razveljavitvi rezultatov skupaj s še 44 smukači v dolino spustila brez soočenja s progo.

V Saalbachu bodo zdaj vse sile usmerili v pripravo sobotnega in nedeljskega programa, s katerim bodo poskušali nadomestiti tekmi iz Kvitfjella. Jutri bo na sporedu smuk, v nedeljo še superveleslalom.

O vremenskih težavah medtem poročajo tudi iz Jasne, kjer so zbrane najboljše smučarke v tehničnih disciplinah. Zaradi slabe napovedi so se Slovaki v dogovoru s FIS odločili za tekmovalno rošado. Tako bo v soboto najprej na sporedu slalom (9.30/12.30), v nedeljo pa še veleslalom (9.30/12.30).

