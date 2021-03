Ilka Štuhec želi zapustiti vrtiljak

Nedavni rezultati v Val di Fassi so še poglobili krizo slovenske smučarske reprezentantke Ilke Štuhec, ki je bila na zadnjih dveh postajah karavane svetovnega pokala in tudi na svetovnem prvenstvu bleda senca nekdanje najboljše smukačice sveta. In kako padec krivulje in svojevrstno rezultatsko nočno moro komentirajo v tekmovalkinem taboru?

Na zadnjih osmih tekmah svetovnega pokala je donedavna najboljša slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec osvojila zanjo zelo skromnih 19 točk. Vmes se je na svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo s štirinajstim mestom poslovila od smukaškega prestola. Pred zadnjo preostalo tekmo sezone, smukom na finalu svetovnega pokala v Lenzerheideju, ji tako grozi, da se bo podpisala pod najbolj skromno točkovno sezono po letu 2015.

Medtem ko je v superveleslalomu, ki je bil v obdobju njene smukaške prevlade več kot dostojna druga disciplina, o čemer pričajo tudi tri zmage in srebrna kolajna v svetovnem pokalu, povsem izgubila stik tudi s širšim svetovnim vrhom (tri zaporedne tekme brez točk), pa je vzorec njenih smukaških neuspehov dokaj ustaljen in posledično predvidljiv: konkurenčno smučanje v drsalnih delih, kjer je pogosto celo najhitrejša, nato pa kopičenje zaostanka v tehničnih odsekih, v katerih deluje zelo pasivno.

Odziv: Prevzemam odgovornost

Na niz slabših rezultatov, zaradi katerih bo sezonska ocena nizka, so se po krajšem molku uradno odzvali tudi v njenem taboru. V en glas priznavajo, da so rezultati občutno slabši od pričakovanj. "Jaz sem tista, ki pelje po progi, jaz sem tista, ki je junakinja v primeru uspehov, in zato tudi jaz prevzemam svoj del odgovornosti za slabše rezultate, ki jih dosegam v drugi polovici letošnje sezone," poudarja 30-letna štajerska specialistka za hitri disciplini.

"Zmorem in želim višje, a zato bo potrebno spet narediti najprej korak nazaj, da bi potem lahko šla dva koraka naprej. Sama pri sebi moram določene zadeve razčistiti, kar bo pripeljalo do tega, da bom znova sproščena in si zaupala pri smučanju. Trenutna zavora je več kot očitna in ne bežim pred rezultatsko krizo. Nasloviti jo moram neposredno in jo premagati ter se vrniti k takšnemu smučanju, za katerega sem še vedno prepričana, da sem ga sposobna," pravi Štuhčeva.

Do danes je v sezoni 2020/21 osvojila le 161 točk.

Rezultatska neuspešnost v zadnjih slabih dveh mesecih je presenetljiva predvsem zaradi dejstva, da je, za razliko od predhodne sezone, ko se je še drugič v dveh letih vračala po hudi poškodbi, brez zdravstvenih težav opravila celotno pripravljalno obdobje, še toliko bolj pa zaradi obetavnega začetka. Na prvih treh smukih sezone se je namreč Štuhčeva trikrat uvrstila med najboljšo sedmerico. Še celo v superveleslalomu v Val d'Iseru je bila petnajsta, kar je bil celo njen najboljši rezultat v tej disciplini po zmagi v Val Gardeni leta 2018.

Namesto vžiga šampionske iskre in želenega preboja pred ključnim delom sezone pa se je v začetku januarja Ilkina smučarska piramida podrla. "Bili smo na pravi, začrtani poti. Ta pot se je v drugi polovici sezone zabrisala in jo moramo spet poiskati. Začela bom sama pri sebi. Pred mano je še finale v Lenzerheideju, nato pa začetek priprav na prihodnjo sezono. Čimprej si moram zbistriti glavo in izstopiti z vrtiljaka, na katerem sem se znašla v zadnjem obdobju. Trdo delo, osredotočenost, motivacija in zaupanje v svoje sposobnosti ter pravi material so dejavniki, ki me bodo pripeljali nazaj tja, kamor želim," pravi Ilka.

Korona, poškodba, oprema …

Več kot očitno je, da v taboru dvakratne svetovne prvakinje niso opredelili enega samega razloga za odklon od želenih rezultatov, na katerega bi zdaj lahko pokazali. V dobršni meri gre za sosledje dogodkov. Morda so se v ekipi vprašali tudi o smiselnosti nastopa na brutalno zahtevnem veleslalomu v Kranjski Gori. Objektivna okoliščina je zanesljivo poškodba gležnja, ki je prekinila trenažno in tekmovalno kontinuiteto. Vodja ekipe Darja Črnko omenja tudi okužbo s koronavirusom v ekipi (okužen je bil trener Stefan Abplanalp), blago pa je pozornost preusmerila tudi proti opremi.

"Tudi ta konec tedna smo se vrteli okrog materiala in s tem povezanih občutkov. Ko namreč tekmovalka nima pravega občutka oziroma zaupanja v opremo, potem je v tako izenačeni konkurenci in majhnih razlikah, kot jih gledamo letos v hitrih disciplinah, težko priti do rezultata. Ko dodamo še odsotnost smučarske forme pri tekmovalki, ki je na koncu na progi in tekmuje, potem dobimo rezultat, kot smo ga imeli v Val di Fassi. To ni iskanje izgovorov, temveč realen pogled na situacijo in njeno sprejemanje, kakršna je," pravi Črnkova.

"Naša naloga je, da zadeve analiziramo in pripeljemo do rešitve. To velja tako za opremo kot samo smučanje. V prihajajočem obdobju nas vse, od tekmovalke do članov ekipe, čaka veliko dela, da znova najdemo pravo formulo za uspeh. S temi dejstvi in mislijo gremo brez pritiskov v zaključek letošnje sezone ter priprave za naslednjo," še dodaja vodja Ilkine ekipe.

Pogled proti Pekingu

Čeprav jo do konca sezone 2020/21 čaka še ena tekma, pa je torej več kot očitno, da v Ilkinem taboru že pogledujejo tudi proti prihodnji zimi. Pri tem namigov o večjih spremembah v štabu, kjer ima ob Ilkini mami Darji Črnko glavno besedo švicarski trener Stefan Abplanalp, ni. Jasno pa je, da se bo druščina soočila s številnimi odprtimi vprašanji, še zdaleč ne le glede opreme, saj je zgolj boj za smukaške točke daleč od hrane, ki bi potešila rezultatske apetite.

Poleg tega Peking 2022 predstavlja zadnjo realno priložnost za uresničitev olimpijskih sanj. Štuhčeva ima namreč z devetimi zmagami in dvema globusoma v svetovnem pokalu ter dvema zlatima kolajnama na svetovnih prvenstvih poravnane številne tekmovalne račune. Na olimpijske igre pa z želeno pripravljenostjo še ni potovala. Pravzaprav je bila del slovenske olimpijske odprave le leta 2014, pa še tedaj, roko na srce, neposredno iz zdravniške oskrbe.