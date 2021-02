Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ko gre, pač gre. Za slikovno gradivo trditve bi lahko uporabili kar nasmeh Lare Gut-Behrami. Švicarka namreč tudi po končanem svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampazzo, kjer je prvič v karieri osvojila zlato odličje na velikem tekmovanju (postala je prvakinja v superveleslalomu in veleslalomu ter osvojila smukaški bron), ohranja izjemno formo in samozavest. Še zdaleč ne le v superveleslalomu, kjer je pred SP 2021 nanizala štiri zaporedne zmage svetovnega pokala. Zdaj je, vsega pet dni po koncu prvenstva, v San Pellegrinu v Val di Fassi dosegla še prvo smukaško zmago v sezoni, skupno sicer že jubilejno deseto v tej disciplini.

Lara Gut Behrami ne popušča. Foto: Guliver Image

Obenem je to že njena 31. zmaga na tekmah svetovnega pokala. Dosegla jo je z vrhunsko predstavo v srednjem, tehnično obarvanem delu proge, po nizu dolgih zavojev in uspešnem spopadanju z grbinami ji je nato v napeti igri stotink uspelo prenesti dovolj hitrosti za učinkovit finiš. V cilju 2.350 metrov dolge proge La Volata je za dve stotinki sekunde prehitela avstrijsko vrstnico Ramono Siebenhofer. Ta se je po dveh zaporednih zmagah v Cortini d'Ampazzo po dobrih dveh letih vrnila na stopničke za zmagovalke svetovnega pokala, na katerih ji je ob Gutovi družbo delala še prva smukačica pretekle zime in svetovna prvakinja Corinne Suter.

Ramona Siebenhofer se je vrnila na stopničke. Foto: Guliver Image Prav na omenjenih tekmah v Cortini leta 2019 pa je nazadnje na stopničkah svetovnega pokala stala najboljša slovenska smukačica Ilka Štuhec. Tokrat je bila daleč od stopničk in celo petnajsterice, saj je z zaostankom dveh sekund in sedmih stotink pristala na zelo skromnem 26. mestu.

Zanjo trenutno velja ravno obratno kot za Gut-Behramijevo: ko ne gre, pač ne gre. Tako kot že v večjem delu sezone Mariborčanki znova ni šlo predvsem v tehničnem delu proge, kjer se ji je, po celo najboljšem času v drsalnem delu, nastop znova povsem podrl. Tudi tokrat je ob ne povsem izpiljeni ideji o linijah bolj sledila zavojem kot pa napadala in iskala hitrost. Sklonjena glava v ciljnem izteku je na koncu povedala več kot katerakoli njena izjava. Še slabše se je odrezala Maruša Ferk, ki je bila ob zaostanku 3,16 krepko oddaljena od skupine dobitnic točk.

Lara Gut Behrami izvaja dodaten pritisk na Petro Vlhovo. Foto: Guliver Image

In medtem ko bo Štuhčeva tudi v prihodnje iskala želeno tekmovalno iskro, pa se pošteno iskri v boju za globuse. V skupnem seštevku svetovnega pokala je namreč Gutova skočila pred Petro Vlhovo (z devetim mestom je osvojila dragocenih 29 točk), ob tem pa se zaveda, da mora s pridom izkoristiti tudi sobotni smuk in nedeljski superveleslalom, saj koledar nato predvideva še kar štiri slalomske preizkušnje. Zapleta pa se tudi v boju za smukaški globus. Dve tekmi pred koncem je v najboljšem položaju še vedno poškodovana Italijanka Sofia Goggia. Na svojem računu ima zdaj 150 točk prednosti pred Suterjevo, tretja pa je Američanka Breezy Johnson, ki po odličnih vožnjah na treningih še vedno lovi svojo prvo zmago v karieri. Tokrat je bila peta.