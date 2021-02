Zmaga Brignonejeve v senci grozljivih padcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Superveleslalomsko preizkušnjo v italijanski Val di Fassi sta zaznamovala huda padca Norvežanke Kajse Vickhoff Lie in Avstrijke Rosine Schneeberger.

V italijanski Val di Fassi so smučarke opravile s predzadnjim superveleslalomom v tej sezoni. Zmagala je domačinka Federica Brignone, glavna favoritinja Švicarka Lara Gut-Behrami, ki je dobila oba smuka na tem prizorišču, pa je osvojila 2. mesto (+0.59). Tekmo sta zaznamovala huda padca Norvežanke Kajse Vickhoff Lie in Avstrijke Rosine Schneeberger, ki so ju s prizorišča odpeljali s helikopterjem. Slovenki sta bili skromni. Maruša Ferk je osvojila 29. mesto (+2.60), Ilka Štuhec pa je pristala na 41. mestu (+4.02).

Lara Gut-Behrami je z novo visoko uvrstitvijo tako že tekmo pred koncem sezone potrdila zmago v posebnem seštevku superveleslaloma in bo na zaključku sezone v Lenzerheideju prejela mali kristalni globus v tej disciplini. Zmagala je na štirih od šestih preizkušenj v superG-ju.

Tretje mesto je osvojila njena rojakinja Corinne Suter (+0,72), na mestih od 4. do šestega pa so se zvrstile Italijanke Elena Curtoni, Francesca Marsaglia in Marta Bassino.

Federica Brignone se je razveselila prve zmage v tej zimi. Foto: Guliverimage/Getty Images

Na štartu sta bili dve Slovenki. Maruša Ferk za z zaostankom 2,60 sekunde osvojila 29. mesto, Ilka Štuhec pa je z zaostankom 4.02 sekunde pristala povsem na repu uvrščenih.

Žal je znova prišlo do hudih padcev. Tokrat sta bili žrtvi Norvežanka Kajsa Vickhoff Lie in Avstrijka Rosina Schneeberger, ki so ju s helikopterjem prepeljali v bolnišnico.

Ledecka že na Rogli, kjer jo čaka SP v deskanju

Na štartu ni bilo Američanke Laurenne Ross, ki po včerajšnjem hudem padcu na smuku še vedno čuti bolečine v rami in si je vzela prost dan za okrevanje, in Ester Ledecke.

Čehinja je alpske smuči že zamenjala za snežno desko in je na Rogli, kjer bo jutri in v torek nastopila na svetovnem prvenstvu v alpskem deskanju.

Tudi v skupnem seštevku vodi Švicarka

V skupnem seštevku svetovnega pokala vodi Gut-Behramijeva, ki je po uspešnem koncu tedna v dolini Fassa k skupnem seštevku prištela kar 280 točk (1227), njena izzivalka Slovakinja Petra Vlhova, ki je danes vpisala ničlo, zdaj zaostaja že 187 točk.

Do konca sezone je na sporedu še osem tekem. Vlhova računa, da bo zaostanek znižala na slalomih. Gre za edino disciplino, v kateri Švicarka ne tekmuje.

