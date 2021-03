Kaj čaka Žana Kranjca?

Bela idila za zeleno luč pred zeleno lučjo ali zakaj je lahko Aleš Vidic, dolgoletni vodja tekmovanja za pokal Vitranc, ki ga bo Kranjska Gora z veleslalomom in slalomom svetovnega pokala letos gostila 13. in 14. marca, povsem miren. No, skoraj povsem.

V nasprotju z zdaj že kar tradicionalno negotovo mariborsko Zlato lisico, ki je tudi v zadnjih dveh sezonah zatočišče našla v Kranjski Gori, je pokal Vitranc v zadnjih dveh desetletjih odpadel le enkrat. Lani. Pa čeprav je bila proga vrhunsko pripravljena. Rdeča luč se je namreč prižgala zaradi predčasnega konca sezone po pojavu koronavirusa. Ta tudi letos kroji priprave na tradicionalni slovenski moški tekmi svetovnega pokala, za kateri morajo organizatorji zbrati približni 1,6 milijona evrov. Virus bo tudi razlog za močno ohromljen program ob jubileju, pokal Vitranc namreč praznuje 60 let, na tekme brez gledalcev pa se je smučarska karavana v preteklih mesecih že tako privadila, da bi verjetno ob kakšnem navijaškem rajanju zgolj debelo pogledala.

Video: Sportalova "snežna kontrola" z vodjo tekmovanja



A ker so se bili v svetovnem pokalu prisiljeni naučiti živeti z virusom, podkorenski program z veleslalomom in slalomom, zadnjima pred velikim finalom v Lenzerheideju, ne bi smel biti ogrožen. Predvsem zaradi kakovostno pripravljene proge. O tem so se lahko te dni ob vrhunskem treningu na celotni tekmovalni progi prepričale številne reprezentance. Ne le domača aduta Žan Kranjec in Štefan Hadalin, temveč tudi izjemni Marco Schwarz in preostali tehnično usmerjeni Avstrijci, pa del kanadske, ruske, japonske in hrvaške reprezentance … To pa bo prav gotovo v petek ob obisku Kranjske Gore lahko še povsem uradno potrdil tudi koordinator moških tekem svetovnega pokala Emmanuel Couder. Zeleno luč za 60. pokal Vitranc pa je sicer prižgal kar na daljavo.

Žan Kranjec bo prvi slovenski adut. Foto: Guliverimage Stanje vitranške proge, katere konfiguracija je prav zaradi velikih količin snega (na nekaterih delih tudi 200 centimetrov) nekoliko spremenjena, je že danes videti izvrstno. A predvsem za trening. Morda tudi za tekme deklet, kjer je prag čvrstosti snežne podlage vendarle nekoliko nižji. Za moški tekmi pa organizatorje čaka še kar nekaj dela, ob tem pa tudi prilagajanja naravi, ki naj bi v prihajajočem obdobju postregla s kar nekaj preobrati.

"Na določenih mestih že imamo želeno podlago, na vseh še ne. To bo zdaj naša prioritetna naloga," nam je ob drsenju po tekmovalni progi pojasnil vodja tekmovanja Aleš Vidic, čigar sveder je bil o vrtanju v snežno podlago seveda na vseh mestih močno prekratek, da bi prišel do zemlje.

Aleš Vidic Foto: MaPa Osnovno bazo so kranjskogorski organizatorji, tudi v sodelovanju z mariborsko delovno ekipo, pripravili že za januarsko Zlato lisico. Spomnimo, dekleta je tedaj pričakala brutalno ledena podlaga. Pred nedavno otoplitvijo so Gorenjci progo dodatno zasneževali in s prekrivanjem baze preprečili popuščanje in tanjšanje vrhnje plasti. "Letos smo imeli tukaj kumulativno več kot 350 centimetrov snega. Vsaj polovica je naravnega, kar je redkost, a obenem zaradi drugačnih kristalov predstavlja večji delovni zalogaj ob pripravi," pripoveduje Vidic, vesel vremenske napovedi, ki zagotavlja hladne noči.

V soboto se bodo ob zaprtju tekmovalnega dela smučišča proge najprej lotili 15-tonski snežni teptalci, ki bodo poskušali poravnati izstopajoče grbine. V nadaljevanju pa bo 80-članska delovna ekipa, ki jo pred tem seveda čaka če testiranje na novi koronavirus, v dveh valovih polila progo. Sprva zgolj z vodnimi cevmi, nato morda še z vbrizgavanjem vode v snežno površino. Sledilo bo glajenje in prilagajanje naravi. Ob kakšni otoplitvi ni izključeno niti soljenje, predvsem v edinem bolj ravninskem odseku, v katerega se upre spomladansko sonce.

Foto: MaPa

"Naj za primerjavo ponudim čas pred Zlato lisico. Tedaj smo imeli devet dni pred tekmo na progi dva metra pršiča, pa nam je uspelo pripraviti progo za vrhunski tekmi. Zdaj imamo ob podobni časovni oddaljenosti od tekme progo pripravljeno v 90 ali celo 95 odstotkih. Čaka nas še nekaj dela. Predvsem s polivanjem. Tudi vremenska napoved je ugodna," optimizma ne skriva vodja tekmovanja, ki je z vrha zadnje strmine s pogledom ošvrknil tudi postavljanje spremljevalne infrastrukture v ciljnem delu. Tudi ta dela potekajo nemoteno, pa čeprav bo iztek letos malenkostno spremenjen in zaradi potrebnih koridorjev pomaknjen bolj proti strmini. Zaradi tega bo veleslalomska proga za nekaj metrov krajša, a nič manj spektakularna.