Francoz razred zase, Kranjec tik za najboljšimi

Mathieu Faivre je zmagovalec nedeljskega veleslaloma na Banskem v Bolgariji. Francoz je za 75 stotink premagal Švicarja Marca Odermatta in rojaka Alexisa Pinturaulta. V igri za stopničke je bil tudi Žan Kranjec, ki je bil po prvi vožnji četrti, v finalni vožnji pa je izgubil dve mesti in končal na šestem mestu. Drugi slovenski predstavnik Štefan Hadalin se ni uvrstil v finale.

Francoz Faivre je vodil že v po prvi vožnji, v finalu pa je z novo najhitrejšo vožnjo zmago le potrdil. To je bila zanj šele druga zmaga v svetovnem pokalu. Od prve je minilo že dobra štiri leta, ko je vso konkurenco v veleslalomu ugnal v francoskem Val d'Iseru.

Štefanu Hadalinu po odličnem sobotnem nastopu, ko je z devetim mestom vknjižil najboljšo veleslalomsko uvrstitev v svetovnem pokalu, v nedeljo ni šlo. Po nemirni vožnji je zaostal skoraj skoraj štiri sekunde in pol (+4.44) in ostal brez finalnega nastopa (36.).

Do konca le še dva veleslaloma

Do konca sezone sta še dva veleslaloma. Boj za mali kristalni globus v seštevku discipline se bo lahko razpletel že pred finalom v Lenzerheideju, in sicer v Kranjski Gori, ki bo moško svetovno karavano gostila na veleslalomu in slalomu za pokal Vitranc 13. in 14. marca.

Na vrhu seštevka je Pinturault s 550 točkami, Odermatt je znova drugi, njegov zaostanek znaša 25 točk, na tretjem mestu je Zubčić, ki zaostaja 64 točk za vodilnim.

Bansko, veleslalom, moški:

Finalna vožnja:

Prva vožnja: