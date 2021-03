Slovenske karte na podkorenski mizi

Slovenska "ponudba" na domačih tekmah svetovnega pokala (ne)hote odraža ozkost tekmovalne baze. Ko je namreč glavni trener moške ekipe za tehničnih disciplini Klemen Bergant položil karte za 60. pokal Vitranc, so se izrisali le štirje obrazi. Še posebej številčno skromna bo slovenska udeležba v sobotnem veleslalomu, saj bosta nastopila le Žan Kranjec in Štefan Hadalin, sicer edina Slovenca, ki sta na FIS lestvici uvrščena med najboljših 200. V nedeljskem slalomu se jima bosta na štartu pridružila še Aljaž Dvornik in Tijan Marovt.

Padavine jih ne skrbijo



Omenjeno četverico do petkovega uradnega preizkusa tekmovalne proge čaka še nekaj treningov. Kar nekaj dela pa čaka tudi organizatorje. Medtem ko se v pisarniškem delu priprav vse vrti okrog ukrepov, povezanih z zajezitvijo širitve novega koronavirusa, pa se bodo na tekmovalni progi odzivali predvsem na ravnanje narave. Od sobotnega zaprtja proge do danes je delovna ekipa vodje tekmovanja Aleša Vidica progo temeljito polila z vodo ter jo zgladila. Svoje so nato storile nizke nočne temperature. Takšne bodo zanesljivo postale tudi do petkovih napovedanih padavin, ki pa ne morejo več ogroziti priprave tekmovalne proge.

Slovenci na 60. pokalu Vitranc

Žan Kranjec

Foto: Guliverimage Čeprav je trenutno sedmi veleslalomist svetovnega pokala, pa je za njim najslabša sezona v zadnjih treh letih. Ne le na ravni rezultatov. V njegovem smučanju je manj stabilnosti in suverenosti kot v pretekli zimi. Razlogov je več. Od družinske tragedije, ki je, razumljivo, pustila posledice, preko poškodbe hrbta in vse do težav z opremo. A prav pokal Vitranc bi zanj lahko bila priložnost, da znova ujame stik z najožjim veleslalomskim vrhom. V slalomu pa bo velik uspeh, če bo po letu in dveh mesecih znova prišel do točk.

Štefan Hadalin

Foto: Guliver Image

V Kranjski Gori bo poskušal potrditi najboljšo sezono v tehničnih disciplinah v karieri in si dokončno zagotoviti finale v Lenzerheideju. Na prav vseh devetih slalomih je prišel do točk, z 12. in 16. mestom v Chamonixu in sedmim mestom v Cortini d'Ampezzo pa nakazal, da se lahko spogleduje še z vidnejšimi uvrstitvami. Manj stabilen je bil v veleslalomu, kjer pa je pred dnevi z devetim mestom v Banskem prišel do rezultata karieri.

Aljaž Dvornik

Foto: Guliver Image

Prav danes mineva sedem let od tekmovalnega krsta v Kranjski Gori. V nedeljo bo 25-letni Korošec, ki ni vključen v reprezentančni ustroj, dobil svojo 17. priložnost v svetovnem pokalu. Doslej še ni prišel do točk. Se je pa v tej zimi trikrat prebil do slalomskih točk v evropskem pokalu, medtem ko status tretjega slovenskega slalomista na FIS lestvici drži po zaslugi lanskoletne poti na tekme daljnovzhodnega pokala v Južni Koreji.

Tijan Marovt

Foto: Matic Ritonja/Sportida

V štirih dosedanjih nastopih na tekmah svetovnega pokala se mu še ni uspelo prebiti med dobitnike točk. Tudi v evropskem pokalu jih še ni dosegel. 22-letni slalomski specialist, sicer tudi udeleženec SP v Cortini d'Ampezzo, je trenutno 111. na FIS lestvici, še bolj pa v oči bode nadaljnji prepad do mlajših rojakov.