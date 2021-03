Nadarjena Korošica je obogatila bogato zbirko kolajn

Potem ko je komaj 18-letni obetavni Korošec Rok Ažnoh v prvem delu mladinskega svetovnega prvenstva v Banskem nase opozoril s sedmim mestom v superveleslalomu in 14. v veleslalomu, je v ženskem delu tekmovanja ''udarila'' še ena Korošica – Neja Dvornik. V tej zimi je sicer že prišla do prvih točk svetovnega pokala in nanizala nekaj dobrih dosežkov tudi v evropskem pokalu, zdaj pa se je v Banskem vrnila v konkurenco mladink in v veleslalomu zasedla tretje mesto.

Do brona je obetavna Korošica v zahtevnih razmerah, ki so bile usodne za številne favoritinje (Zrinka Ljutić, AJ Hurt …) prišla po preboju v drugi vožnji, ko se je s šestega povzpela na tretje mesto. Hitrejši sta bili le Švedinja Hanna Arosson Elfman in Norvežanka Marte Monsen. Druga Slovenka, Nika Tomšič, je bila z zaostankom 7,38 na koncu 24.

Za Dvornikovo, ki deluje v okviru samostojne ekipe pod vodstvom trenerja Denisa Šteharnika, je to že druga kolajna na mladinskih svetovnih prvenstvih. Pred letom je bila namreč tik pred prvim valom epidemije covid-19 srebrna v Narviku. Predlani je bila v Val di Fassi v obeh tehničnih disciplinah četrta. Novo priložnost za odličje pa bo imela v sredo, ko bo v Banskem na sporedu še slalom.

Neja Dvornik je dopolnila slovensko zbirko kolajn na MSP. Foto: Sportida