Po novih točkah še nove puščice proti Smučarski zvezi Slovenije

Potem ko je novembra v Leviju prvič v karieri prišla do slalomskih točk, je 20-letna Neja Dvornik ob koncu tedna na 57. Zlati lisici v Kranjski Gori nanizala še dva finalna nastopa v veleslalomu. V soboto je bila 23., dan pozneje 21. Ko smo jo ob tem vprašali o mrkem izrazu na obrazu, je z nasmehom odgovorila: "Po naravi sem bolj zadržana oseba, zato tudi zdaj ne kažem zadovoljstva. Obenem pa si očitam nekoliko slabša druga nastopa. A ko potegnem črto, sem s kranjskogorskim koncem tedna zadovoljna. Zdaj pa … Bilo je, kar je bilo. Gremo naprej. Želim še več. S temi točkami se ne bom zadovoljila."

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Ne želi smučati z "nahrbtnikom"

"Takšni rezultati so razlog za zadovoljstvo. Predvsem ob upoštevanju vseh težav, ki so me pestile. Že poleti sem imela nekaj zdravstvenih težav. Nato sem morala novembra na operacijo prsta na nogi. Tudi zdaj imam težave s hrbtom. Ker smo sredi sezone, je bila poškodba bolj 'površno' sanirana. Rehabilitacija bi morala biti daljša, a zdaj ni bilo pravega časa. Res pa je, da prav zaradi tega ne morem trenirati toliko, kot bi želela in morala. Dolgo sem smučala v "mehurčku", saj nisem vedela povsem, kakšne gibe si lahko dovolim," o dejstvu, da imajo rezultati dodatno težo, pripoveduje Dvornikova.

O pričakovanjih in bremenu … "Tekmovalkam, ki si nalagajo rezultatsko breme, je težko. Pogosto sem to počela tudi sama. Zdaj se zavedam pomembnosti sproščenosti. Če bi se po podkorenski progi spustila z "nahrbtnikom", bi bila zelo počasna. Znam smučati, zato se mi zdi nalaganje dodatnega bremena nesmiselno. Ključna je potrpežljivosti. Ne le v smučanju in ne le v športu, temveč tudi v življenju na splošno. Nič ne pride čez noč, predvsem pa se ne da vsega narediti naenkrat," razmišlja aktualna mladinska svetovna podprvakinja, sicer ena od kar petih slovenskih članskih smučark, ki delujejo v samostojnih ekipah.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

In zakaj ocenjuje, da je delo v samostojni ekipi zanjo najboljše ali kar edino sprejemljivo? "Vedno sem delala na takšen način. Že od malih nog. Vajena sem takšnega koncepta. Če sem edina, se lahko vse prilagaja meni. Menim, da je to najboljša pot. Ne verjamem v uspešnost velikih ekip. Morda lahko učinkovito sobivajo največ tri tekmovalke. Pa tudi v tem primeru vsaka potrebuje nekaj drugega," odgovarja ena od štirih Slovenk, ki so se na domačih tekmah zavihtele med dobitnice točk.

V prihodnje želi še več, a se obenem zaveda tudi pomanjkljivosti, ki jo še zavirajo. Eden od izzivov prihodnosti bo nedvomno sistematična in dolgoročna telesna priprava. Veliko dela pa jo čaka tudi na smučeh. V prvi vrsti pri prehodu iz varnega v tvegano smučanje. Gre za specifično tekmovalno območje, v katerem se smučar zaveda meja in stopenj tveganja. Trenerji temu pravijo občutek za smučanje v rdečih številkah.

Pohvala tekmovalki, kritika zvezi

Tudi v njenem štabu so v Zlati lisici videli predvsem potrditev. "Za mlade tekmovalke so takšne tekme velik izziv. V svetovnem pokalu sem videl že marsikaj, a menim, da je to eden najtežjih terenov, predvsem zaradi kombinacij snežne površine in konfiguracije terena. Rezultata imata nedvomno svojo težo," je svojo varovanko pohvalil trener Denis Šteharnik, nekdaj šef ženske reprezentance, zdaj pa prvo sezono osebni trener obetavne Korošice.

Denis Šteharnik trdi, da so odnosi med SZS in ekipo Neje Dvornik slabi. Foto: MaPa

A kaj hitro je njen nastop postavil v kontekst smučarskega in zrelostnega razvoja. "To je uvodno leto najinega sodelovanja, ki je razpeto med svetovnim in evropskim pokalom. Veliko se še učiva. Rezultat je lep, a čaka naju še veliko dela. Trenutno namreč tekma ni vodilo. Ključen je dolgoročen program, v katerem poskušava odpravljati anomalije," pripoveduje Šteharnik, ki je nato samoiniciativno "udaril" čez krovno organizacijo.

"S Smučarsko zvezo Slovenije slabo sodelujemo. Pričakoval sem več podpore. A te ni. Lahko rečem, da nas pri deljenju informacij na eleganten način odrežejo. Po vsem tem, kar sem dal za SZS, me preseneča ta odnos do moje tekmovalke. Boljši, kot smo, manj informacij dobimo. Nihče nas ne vabi na trening. Vse je treba izvleči iz njih. Kot bi se skrivali," je dejal Šteharnik.