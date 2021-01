Ko se je poleti ob širitvi spremljevalne ekipe lotila nekoliko spremenjenega koncepta dela, si ni predstavljala, da bo v dobrem tednu dobila slalom evropskega pokala, prevzela vodstvo v skupnem seštevku tega tekmovanja, nato pa z visokima štartnima številkama prišla do prvih točk svetovnega pokala tako v slalomu (Flachau, 23. mesto) kot v veleslalomu (Kranjska Gora, 19.). "To bi morala biti uvajalna sezona, ki bi rezultate prinesla šele dolgoročno," se je v nedeljo v Podkorenu smejalo Andreji Slokar, ki je za mnoge smučarske navdušence šele ta teden "pokukala" iz anonimnosti.

Na smučarski sceni je sicer že nekaj časa. Po obetavnih rezultatih v otroških kategorijah pa je njena pot zelo hitro zavila v samostojne vode. Pred dvema sezonama je bila sicer formalno članica ekipe evropskega pokala, a je tudi tedaj delala s svojim trenerjem. "To je način dela, ki mi ustreza," je dejala, ko je Gorenjsko zapuščala v družbi vodje ekipe Tomaža Bizjaka, trenerja Tomaža Božiča in serviserja Igorja Plešivčnika, medtem ko pa jo na kondicijskih treningih že vrsto poletij priganja Severin Lipovšek.

A če je po odličnih predstavah v evropskem pokalu ter konkurenčnem smučanju na Semmeringu in v Zagrebu v slalomu pričakovala preboj, so jo veleslalomske točke nekoliko presenetile. "V slalomu se počutim povsem domače. Smučam samozavestno, pa čeprav delam napake. In ko ti gre v eni disciplini dobro, se, kot kaže, to da navezati tudi na drugo disciplino. A iskreno priznam, da se v veleslalomu še ne počutim dovolj sproščeno. Ne zaupam si dovolj, predvsem pa se ne znajdem najbolje pri večji hitrosti. Brez skrbi, tudi tega se bom naučila. Le trenirati moram," zagotavlja Slokarjeva.

Čeprav je bila v senci Mete Hrovat, pa je Slokarjeva v Kranjski Gori prišla do rezultata kariere (19. mesto). Foto: Vid Ponikvar

Zapravljena leta? Ne!

Do zasuka v njeni karieri je prišlo, ko se je po letih stagnacije vprašala, v čem je smisel smučarskega udejstvovanja, v katerem ni tekmovalnega napredka. Ali zdaj obžaluje preteklih šest let spoznavanja tega? "Ne. Vsak športnik gre čez ovire. Nekdo se z njimi spoprime prej, spet drugi pozneje. V teh letih, ko nisem povsem vedela, kaj si želim, sem se v resnici veliko naučila. Osnovna je misel na vztrajanje, tudi takrat, ko je res težko. Ko pogledam nazaj, in se v mislih vrnem v sedanjost, moram biti zadovoljna s potekom svoje poti. Danes iz vseh teh let črpam "pozitivo"," odgovarja 23-letno primorsko odkritje sezone.

Na vrhuncu tekmovalne sezone Slokarjeva, ki goji zelo sodoben in napadalen slog smučanja, navdušuje z edinstveno tekmovalno energijo. Ustvarja jo z zavestnim izkoreninjanjem prehitrega zadovoljstva z doseženim. Obenem se zaveda, da do rezultatov vodi le približevanje najbolj tveganim predstavam. Predvsem v fazi smučarskega zorenja so davek tega pristopa tudi pogoste napake. To je sprejela, zato se tudi na prednovoletni tekmi na Semmeringu ni "tepla po glavi", ko je po 16. mestu po prvi vožnji nato v finalu odstopila. Tudi v Flachauu in Kranjski Gori je delala napake, a ostala na progi in posledično med dobitnicami točk.

Slalom ostaja paradna disciplina, veleslalom naslednji izziv. Foto: Vid Ponikvar

V novem svetu

Ko se je po nedeljskem veleslalomu prvič v karieri pomikala od mikrofona do mikrofona, vmes pa sprejemala čestitke, je sestrična nekdanjega košarkarskega reprezentanta Uroša Slokarja spoznala dodatne razsežnosti smučarskega napredka. "Vse to je zame novo. Nikoli nisem bila vajena medijske pozornosti. Lagala bi tudi, če bi rekla, da v vseh intervjujih uživam. Toda zavedam se, da je to del tega poklica. Tega se moram navaditi," pravi Slokarjeva, ki je sicer prav v Kranjski Gori leta 2018 prišla do prve priložnosti v svetovnem pokalu. Do danes je na štartu teh tekem stala enajstkrat. V prihodnje bo bolj pogosto, čeprav jo kar nekaj dela čaka tudi še v evropskem pokalu.

Povsem realno je, da se bo letos borila za zmago v slalomskem seštevku evropskega pokala. Obenem pa želi v tem tekmovanju zbrati tudi več kot 500 točk, na račun česar bi nato v vseh disciplinah prišla do boljšega štartnega izhodišča. Načrt njene ekipe je namreč dokončna stabilizacija v slalomu in priključitev veleslaloma. "V veleslalomu si bom morala bolj zaupati. Z boljšim izhodiščem bo to lažje. Želim biti konkurenčna v obeh disciplinah," je svoj načrt razkrila smučarka, ki se ji lahko prihodnji mesec obeta tudi prvi nastop na svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo, ob podobnem nadaljevanju pa je čez leto realen tudi olimpijski krst v Pekingu.