Nenavadna podpora za Petro Vlhovo

Ko je lani Zlata lisica gostovala v Podkorenu, so ciljni iztek preplavili slovaški navijači, z domačimi vzkliki pa so korak z njimi poskušali držati domačini. Letos je podoba v izteku proge pod Vitrancem povsem drugačna. Na trenutke žalostna, a realna. Odraz stanja.

Organizatorji so nekaj navijaškega vzdušja sicer poskušali ustvariti z zvočniki, ki so jih razporedili ob progi in iz katerih prihajajo predhodno posneti navijaški glasovi. Toda v oči bode praznina. Osrednje tribune ni, ravnina ob sedežnici je izpraznjena. Med redkimi obrazi smo opazili le župana Kranjske Gore Janija Hrovata, ki je pesti stiskal za hčerko Meto Hrovat.

Petra Vlhova brez odra za zmagovalke, a ostaja vodilna smučarka svetovnega pokala Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Krajši sprehod po širši okolici ponudi pogled nekaj sprehajalcev in rekreativnih tekačev, ki se na varni razdalji ustavijo ter pogledajo proti tekmovalni strmini. Na balkonih ali zasneženih vrtovih bližnjih hiš pa je mogoče videti nekaj domačinov z zastavami.

Prav zaradi navedenega je do izraza še posebej prišla daljna navijaška podpora, ki je bila namenjena vodilni smučarki skupnega seštevka svetovnega pokala Petri Vlhovi. Ta je preizkušnjo končala tik pod odrom za zmagovalke, hkrati pa je bila edina tuja smučarka z navijači. Lučaj od ograje, ki je preprečevala dostop do prizorišča tistim, ki niso bili akreditirani, je na mogočnem kupu snega ob cesti tekmo spremljala štiričlanska slovaška družina.

"Sprva smo želeli v Maribor, ker nam je relativno blizu. No, tudi selitev veleslalomov v Kranjsko Goro nas ni odvrnila od te ideje. Redarji nas prosijo le, naj se ne približujejo tekmovalkam. Tako pač je … Tudi s tem smo zadovoljni," nam je pojasnil Daniel Molnar in ob tem hitro predstavil ženo Ladislavo ter otroka Arturja in Tamaro. Pravi, da so goreči navijači Vlhove in zato obžalujejo, da letos ne morejo slediti tekmovalni karavani. Še bolj žal mi je, da svoje junakinje ne bodo mogli spremljati na domačih temah v Jasni. "Petra je izjemno priljubljena, zato bi vladalo velikansko zanimanje. Zdaj bodo toliko večje prepreke do prizorišča," pravi.

Družina Molnar: z avtodomov iz Bratislave v Kranjsko goro Foto: MaPa

S preprekami pa se Molnarji niso srečali na poti na Gorenjsko, kamor so pripotovali z avtodomom. "Malce težav smo imeli le s parkiranjem. A ljudje so zelo prijazni," pravi Daniel. Kaj pa prehajanje meja? "Na vse mejnih prehodih smo pokazali negativne izvide na Covid-19. Tudi v Sloveniji, ki je, mimogrede, izjemno lepa, nimamo težav," je dejal naš sogovornik, oblečen v plašč iz ovčjega kožuha, ki ima posebno (pred)zgodbo. "Gre za tradicionalno slovaško oblačilo. Iskal sem ga deset let. Žal ga nisem našel doma. Pripravili so mi ga v Romuniji. Zanj pa sem odštel 500 evrov," je pojasnil in izrazil upanje na vrnitev v Slovenijo. V Maribor. Na 58. Zlato lisico.