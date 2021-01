Ilka se je poslovila od lisičk

"Bomo videli," je z rameni skomignila Ilka Štuhec, ko smo jo po 40. mestu po prvem veleslalomu v Kranjski Gor vprašali, ali bo nastopila tudi v nedeljo. Nekaj ur pozneje je uvidela. Čeprav njeno ime najdemo na seznamu nastopajočih tudi za nedeljsko tekmo, pa so se v njenem taboru odločili, da predčasno zapusti prizorišče Zlate lisice.

"Vstopili smo v obdobje sezone, ko si bodo teden za tednom sledile tekme v hitrih disciplinah. S tem potovanja, približuje se še svetovno prvenstvo. Zato smo se odločili izpustiti jutrišnjo tekmo, nameniti Ilki dodaten dan počitka in se v torek pripravljeni odpraviti v Crans Montano. Veseli smo, da smo uspeli v urnik spraviti tudi slovensko tekmo za Zlato lisico. Nastop na domači tekmi v krogu domačih ljudi je za nas vedno dobrodošel," je odločitev sporočila vodja Ilkine ekipe Darja Črnko.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Štuhčeva ob tem dodaja, da nikakor ne obžaluje odločitve za prihod v Kranjsko Goro. "Zlata lisica je zame posebna tekma. Tako je že od malih nog, ko sem delila štartne številke in občudovala najboljše svetovne smučarke. Zato vedno, če je to le možno, tu tekmujem. Morda je zdaj kje kakšna deklica, ki s tem, ko me vidi na štartu, dobi nekaj dodatne motivacije in zagona. Obenem sem vesela, da je tekma ostala v Sloveniji, vloženega je bilo veliko truda v organizacijo, tekmo jemljem dobesedno za domačo, zato sem pripravljeni biti na štartu tudi s številko 64," pravi 30-letna Mariborčanka.

Nastopila je prav kot zadnja v prvi vožnji sobotne tekme ter na tehnično zahtevni progi storila kar nekaj napak. V cilju je za vodilno Marto Bassino, ki je na koncu tudi dobila preizkušnjo, zaostala 4 sekunde in 42 stotink. "Ni bilo enostavno. A pripravljena sem na velike izzive. Borila sem se, kolikor sem se lahko. Žal sem storila dve večji napaki, toda prosto pa je bil pravi. Dejstvo pa je, da specifične priprave na to tekmo nisem imela. Veleslalom namreč treniram toliko, kolikor je to potrebno za hitri disciplini," je ocenila svoj nastop ena od šestih Slovenk. V nedeljo jih bo na štartu le pet (Meta Hrovat – štartna številka 14, Tina Robnik – 21, Neja Dvornik 55 in Andreja Slokar – 62).