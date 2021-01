Za Ilko Štuhec ni poti nazaj

Čeprav dobrih 210 kilometrov od domačega Maribora so Ilko Štuhec v ciljnem izteku pozdravljali številni domačini. V njenem narečju. "Ilka, hvala za vse," ji je pripomnil generalni sekretar organizacijskega odbora Zlate lisice Srečko Vilar in pri tem meril na javno podpro, ki jo je namenila organizatorjem. Ne le z besedami, temveč tudi s prihodom na tekmo. "Žal mi je, da tekme ne bo v Mariboru, toda proti naravi ne gre. Se pa tudi tukaj smučarski delavci zelo trudijo," pravi Ilka, ki ima kot Mariborčanka še prav poseben odnos do Zlate lisice. Predvsem tiste prave – pohorske.

V kranjskogorski izvedbi Zlate lisice je nazadnje nastopala pred devetimi leti, tedaj v slalomu. Predlani je bila v Mariboru 20. v veleslalomu. Njeni zvezdniški lisičji trenutki pa segajo v leto razcveta 2017. Tedaj je kot smučarka z več kot 500 WCSL točkami štartala za najboljšo trideseterico in na valovih izjemne samozavesti navdušila z desetim mestom v slalomu in 14. v veleslalomu. Tokrat se bo na progo podala med zadnjimi, a je bila po ogledu proge prepričana, da bo ta zanesljivo zdržala.

"Verjamem, da bom lahko normalno smučala. Podlaga se na različnih odsekih razlikuje. Nekje je ledena, nekje ni. No, seveda je na ogledu vsaka smučarka smučala po svoje, v soboto bo drugače. Sicer pa … Strmina se mi zdi malce manj strma. To je kar dobro," se je nasmehnila 30-letna Štajerka, ki je sicer na veleslalomih svetovnega pokala nazadnje nastopila prav na Zlati lisici 2019. "Zakaj pa ne?! Čas imam, pa še dober trening bo tole," pravi in ob tem dviguje ramena proti ušesom. "Je mrzlo ne? Ha, ha," se nasmehne.

Foto: Sportida In kakšna je njena trenutna veleslalomska pripravljenost? "V nogah imam kar nekaj veleslalomskega treninga. Predvsem v poletnih mesecih, saj je to osnovna disciplina. Res pa je, da zaradi usmerjenosti v hitri disciplini nisem imela nekih posebnih priprav na Zlato lisico. Imam osnovo … Bomo videli, kam me bo to popeljalo. Kaj bi me zadovoljilo? Dobre vožnje. Tako kot vedno," odgovarja prva zvezdnica slovenskega alpskega smučanja.

Prav s kranjskogorskima tekmama Štuhčeva vstopa v najbolj strnjen in najbolj pomemben del sezone. V roku enega meseca jo namreč čaka kar deset tekem. Vključno s smukom svetovnega prvenstva v Cortini d'Ampezzo. Tam bo nastopila kot branilka naslova, kot dvakratna svetovna prvakinja. Upa, da se bo njena smučarska slika do takrat sestavila do te mere, da bo lahko napadala še tretjo zmago v nizu in skupno četrto zaporedno za Slovenijo. Na SP 2015 je namreč smukaško preizkušnjo dobila Tina Maze.

Trenutno sicer še ne spominja na tisto Ilko, ki je 10. 2. 2019 samozavestno stala na štartu smuka v Aareju. Se pa, kar potrjujejo 5., 6. in 7. mesto na uvodnih smukih sezone, s počasnimi, a odločnimi koraki bliža tisti podobi. "Dobro se počutim. Sem na pravi poti. Vsekakor. Dobila sem nekaj potrditev. A po drugi strani se je težje sprijazniti, da si že tako blizu, a se rezultatsko še ne izide povsem. To me malo grize. Vem pa, kje delam napake," pravi trenutno peta smukačica svetovnega pokala.