Podkorenska selekcija osrečila Marto Bassino in sprostila Meto Hrovat

Italijanska Marta Bassino je na četrtem veleslalomu sezone v Kranjski Gori slavila še tretjo zmago, za pozitivno slovensko oceno pa sta v prvi polovici 57. Zlate lisice z devetim in 23. mestom poskrbeli Meta Hrovat in Neja Dvornik.

Kombinacij zahtevne snežne podlage, maksimalne dolžine proge in tehnične zahtevnosti terena, kjer je "doma" moška konkurenca, je v prvem dejanju gorenjske Zlate lisice pričakovano postregla z zelo selektivno tekmo, v kateri ni bilo prave priložnosti za velika presenečenja. To potrjuje tudi podatek, da so prvih šest mest zasedle tekmovalke iz elitne sedmerice. Najvišje pa se je zavihtela Marta Bassino, ki je sicer v tej zimi že dobila tekmi v Söldnu in prvo v Courchevelu, medtem ko pa je na drugi odstopila.

Foto: Guliver Image

Tokrat je 24-letna Italijanka vodila že po prvi vožnji. V drugo ji je rokavico vrgla predvsem izkušena specialistka za Kranjsko Goro Tessa Worley (na stopničke se je povzpela že tretjič). Toda Italijanka je prestavila še v višjo prestavo. Na mestoma povsem poledeneli podlagi je veliko lažje od tekmic nadzorovala smuči. Manj je bilo zdrsov, predvsem več pa natančnih vhodov v zavoje in čvrsto potegnjenih linij. V seštevku obeh voženj je za svojo četrto zmago v karieri, s katero je prevzela tudi vodstvo v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala, za kar osem desetink.

Michele Gisin je na tretjem mestu zaostala že za 1,46, prva dama svetovnega pokala Petra Vlhova za 1,58, Federica Brignone pa na petem mestu že več kot dve sekundi. "Ponosna sem na to, da sem v tej zimi slavila tri zmage na treh povsem različnih terenih in snežnih podlagah. Dobro delo je obrodilo sadove. Čutim samozavest. Všeč mi je, da se trenutno nahajam na tej ravni," je bila zmage vesela Marta Bassino, ki bo favoritinja tudi v nedeljski preizkušnji.

Nasmeh pod masko Mete Hrovat

Visoki zaostanki so se povečevali tudi v nadaljevanju. Tako je Poljakinja Maryna Daniel-Gasienica na desetem mestu zaostajala že za skoraj tri sekunde in pol. Mesto pred njo pa je bila domača junakinja Meta Hrovat (+2,97). Čeprav je bila lani na domači tekmi tretja, v tej zimi pa v Söldnu že šesta, pa se nikakor ni branila devetega mesta. Še več, v njem je videla točko preloma, po kateri bi šla njena rezultatska krivulja po nizu slabših preizkušenj znova navzgor.

Meta Horvat je bila z devetim mesto prepričljivo najboljša Slovenka. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Dejstvo je, da nisem v želeni formi. Ostane mi le borbenost. To sem tokrat skušala unovčiti . V večjem delu obeh nastopov mi je to uspelo. Kljub napakam se nisem predajala. Veste, smučaje je šport občutkov. Občutkov pa ni mogoče izsiliti. Toda prav takšne tekme pomagajo, da lahko znova začnem graditi. Vesela sem, da bom šla lahko na nedeljsko tekmo z nasmehom," je po nastopu na tekmi brez gledalcev dejala Hrovatova.

Sledila je še krajša analiza obeh nastopov. "V prvi vožnji se mi je že hitro pripetila napaka. Potrebovala sem kar nekaj časa, da sem se ujela. V drugo sem se nekoliko drugače lotila proge. Še vedno borbeno, predvsem pa sem hitreje našla ritem. Zadovoljna sem s prikazanim. Trenutno bi bilo pač nepošteno, da bi od sebe pričakovala stopničke," je še dodala najboljša slovenska veleslalomistka.

Prve veleslalomske točke Dvornikove

Zadovoljstva pa ni skrivala Neja Dvornik, ki je novembra v Leviju prišla do svojih prvih slalomskih točk v karieri. Tokrat se je med finalistke prvič prebila še v veleslalomu in za končno 23. mesto osvojila osem točk. Ob tem ne skriva, da je v drugem nastopu vsaj podzavestno razmišljala tudi o varnem prihodu v cilj, celoten nastop pa je označila tudi za zmago nad bolečinami v hrbtu.

"Dober prvi tek, zadržan drugi. Točke so tukaj. Po slabšem začetku sezone me veseli, da nam je uspelo stopnjevati pripravljenost," je dejala 20-letna Korošica, ki se je v finale prebila s številko 56.

Tina Robnik na domači tekmi praznih rok Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Slabše volje je bila Tina Robnik, ki je po ponesrečenem nastopu na 30. mestu za nas ujela finale, poskus preboja pa se je po odstopu končal še po treh zavojih. "Upam, da se ob tem nisem poškodovala," se je po kolenu pogladila Robnikova in dodala: "Očitno sem spregledala luknjo ob vratih. Škoda, želela sem popraviti vtis. Ne jezo, ampak s trezno glavo. Poskušala sem spremeniti način vožnje, a je bilo vsega skupaj hitro konec," je dejala Lučanka.

Slokarjeva blizu tudi v veleslalomu

Za tri Slovenke pa je bila letvica finala nastavljena previsoko, kar je, glede na predhodne rezultate in štartno izhodišče v najslabšo voljo spravilo Ano Bucik (39.). Še najbližje je bila svoji prvi uvrstitvi med veleslalomske finalistke Andreja Slokar (32.). Za rojakinjo Robnikovo je zaostala za desetinko in pol.

"Po eni strani si očitam napake. Po drugi strani pa sem vesela, da sem prišla do neke tekmovalne hitrosti, ki pravzaprav tudi prinaša napake. Na to meje je opozorila tudi Meta, ki je dejala, naj ob napakah ne delam panike. Napake namreč delajo vse. Ko pogledam celostno, moram biti zadovoljna. Iskreno pa sem tudi malce presenečena, da mi je po toliko napakah do finala zmanjkalo le 15 stotink," je dejala Ajdovka, ki je ta teden že prišla do prvih slalomskih točk v karieri.

Foto: MaPa

Več je do finala zmanjkalo tisti, ki je tudi zaključila prvo vožnjo. To je Ilka Štuhec (40.). Tudi njo je pri nekaj zavojih pošteno premetavalo. "Storila sem dve večji napaki, ki sta me stali kar nekaj časa. Že pred štartom sem vedela, da bo težko. To ni proga, na kateri se uživa. Boj, grizenje. Borila sem se, a po pameti, " je ob slovesu od cilje arene dejala Mariborčanka.

