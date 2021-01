Meta Hrovat na stopničkah v Kranjski Gori!

Drugi veleslalom 57. Zlate lisice, ki letos poteka v Kranjski Gori, je poskrbel za veliko slovensko slavje. Meta Hrovat je tako kot lani v Kranjski Gori na veleslalomu stopila na najnižjo stopničko. 22-letna Hrovatova je bila izjemna že v prvi vožnji, ko je bila na četrtem mestu, v drugo pa je napadla in z izjemno vožnjo skočila na oder za zmagovalke.

Najboljše tri na drugem veleslalomu. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Še druge zmage se je veselila Italijanka Marta Bassino, ki je dobila še četrti veleslalom v tej sezoni, drugo mesto je pripadlo Švicarki Michelle Gisin. Vodilna po prvi vožnji Američanka Mikaela Shiffrin je v finalu nazadovala na šesto mesto.

Slovenski uspeh so z uvrstitvijo med dobitnice točk dopolnile tri Slovenke. Andreja Slokar je osvojila 19. mesto, Neja Dvornik je bila 21., Ana Bucik pa 28. Nazadnje je imela Slovenija štiri dobitnice točk na eni tekmi pred dvema sezonama, in sicer 23. januarja 2018 v Kronplatzu, ko so se pod lep ekipni uspeh podpisale Hrovatova, Bucikova, Robnikova in zdaj že upokojena Ana Drev.

Drugi veleslalom, foto: Vid Ponikvar/Sportida:

1 / 11 2 / 11 3 / 11 4 / 11 5 / 11 6 / 11 7 / 11 8 / 11 9 / 11 10 / 11 11 / 11

Foto: Sportida Umik Robnikove tik pred tekmo



Da se nedeljske tekme Ilka Štuhec ne bo udeležila, so iz tabora dvakratne svetovne prvakinje sporočili že v soboto. Misli bo zdaj posvetila vrhuncu sezone v hitrih disciplinah. Vsega uro pred tekmo pa se je za umik odločila Tina Robnik. Lučanka, ki je v soboto po 30. mestu po prvi vožnji nato v drugo odstopila, je sicer poskusila s prostim smučanjem, a so bile bolečine v kolenu prehude. Nad njimi se je pritoževala že po sobotnem odstopu. Da se nedeljske tekmene bo udeležila, so iz tabora dvakratne svetovne prvakinje sporočili že v soboto. Misli bo zdaj posvetila vrhuncu sezone v hitrih disciplinah. Vsega uro pred tekmo pa se je za umik odločila. Lučanka, ki je v soboto po 30. mestu po prvi vožnji nato v drugo odstopila, je sicer poskusila s prostim smučanjem, a so bile bolečine v kolenu prehude. Nad njimi se je pritoževala že po sobotnem odstopu.

Kranjska Gora, veleslalom, 2. vožnja:

Po 1. vožnji: