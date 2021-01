"To smo krvavo potrebovali!"

Ko je Meta Hrovat kot vodilna čakala na nastop najboljše trojice iz prve vožnje, je marsikdo razmišljal o tem, kateri tekmici bi se lahko zgodil spodrsljaj. Tudi Metin trener Matija Grašič po tekmi ni skrival, da je razmišljal o tem. "Prepričan sem bil, da to ne bo Mikaela Shiffrin," je dejal. Toda "kiks" se je pripetil prav njej. "Tudi jaz sem se že sprijaznila s četrtim mestom," je priznava Hrovatova, ki se je po nekoliko slabšem nastopu Američanke tretjič v karieri zavihtela na stopničke. Tokrat v družbi nesporne kraljice 57. Zlate lisice Marte Bassino in vsestranske Michelle Gisin.

"Sem malce presenečen, da se je Meti uspelo v tako kratkem času spraviti na to raven. Verjamem, da jo je motiviral lanski rezultat. Da ji je teren pri srcu, je prav tako znano. Na kožo pa ji je bila pisana tudi podlaga. Zasuk je pokazala že v soboto. V nedeljo je odpravila še zadnje napake. Ta rezultat smo krvavo potrebovali. V prihodnje bo zanesljivo lažje. Predvsem bo lahko tekmovala bolj sproščeno," je bil po tekmi nasmejan Grašič, za katerega so to prve trenerske stopničke. Veselil se jih je v družbi svetovalca Jureta Hafnerja in serviserja Robija Kristana.

Tretjič na stopničkah, tretjič na tretjem mestu, a vselej z drugačno zgodbo. Pred tremi leti je v Lenzerheideju presenetila kot napadalka iz ozadja. Lani je v Kranjski Gori že spadala v širši krog favoritinj, obenem pa se je zavedala dobre pripravljenosti. Letos je bila slika povsem drugačna. Za njo je bil niz ponesrečenih nastopov, njena tekmovalna samopodoba ni bila na želeni ravni, trener Matija Grašič pa je odkrito pripovedoval o psihološki zavori. A kot kaže, je imel prav, ko je trdil, da tekmovalna slika nikakor ne odraža realnega smučarskega dometa. Potrditev je Hrovatova ponudila prav na domači tekmi.

"Sama sebi sem nekaj dokazala. Zadnji časi so bile zame težki. Sem na očeh javnosti. In ko ne gre, je veliko tistih, ki imajo veliko povedati o tem. Za športnike, ki se že sami ubadamo s tem vprašanji, je te opazke težko sprejeti. Težko ostanem ravnodušna," je pripovedovala Hrovatova, ki je sezono sicer odprla s šestim mestom v Söldnu. Sledilo pa je precej slabše nadaljevanje. Ob kar štirih odstopih in enem umiku je namreč 22-letna Kranjskogorčanka do točk prišla le še na paralelni tekmi v Lechu (21.) in slalomu v Zagrebu (23.). Vmes jo je padec na treningih prikrajšal za nekaj treningov in dve tekmi.

Kvartet do točk

"Že v soboto sem priklicala nekaj sproščenosti in predvsem občutek za smuči. Drugi dan sem to še nadgradila. Druga vožnja je bila že približek tistemu, kar bi rada. To seveda ne pomeni smučanje brez napak. A ko storim napake, ne pritisnem na zavoro, ne paničarim. Napadam naprej. Trud je bil poplačan," je obrnjen list komentirala Hrovatova, ki je imela tokrat v finalu družbo kar treh Slovenk. Do točk so se namreč prebile vse, ki so bile na štartu. Na koncu je bila Andreja Slokar 19., Neja Dvornik 21, Ana Bucik pa 28. Nazadnje je imela Slovenija tiri dobitnice veleslalomskih točk na eni tekmi 23. januarja 2018 v Kronplatzu.

O selektorjih s kavča in izgubljenih ovcah



Ko je lani stopila na tretjo stopničko domače tekme, so na tribuni vihrale slovenske zastave, njen zmagoviti krik pa se je pomešal z množico. Tokrat so navijaški vzkliki prihajali le iz zvočnikov. Med redkimi, ki so prišli do svojega mesta v prazni ciljni areni, pa sta bila Metina starša. Še posebej čustveno in doživeto je hčerina nastopa spremljala mama Darja. Bolj umirjeno je deloval njene oče in kranjskogorski župan Jani Horvat, a ob uspehu nič manj vesel.







"Lani je bila Meta v dobri formi. Letos je bila na dnu. Zato smo še toliko bolj veseli uspeha. Ta ima večjo vrednost kot lanskoletni," je dejal Hrovat in prikimal tezi, da v trenutkih uspehov ni težko biti del uspešne zgodbe. Težava nastopi v kriznih časih. Teh je bilo v zadnjih tednih kar nekaj. "Takrat se pojavijo selektorji s kavča, ki trgajo meso s kosti in poskušajo uničiti zgodbo, ki je dolga desetletje. Ne gre le za šport. Sem župan in vem, da je tako tudi v politiki," je dejal.



S težkim srcem pa je sprejel tudi novo svetovno športno realnost – tekmo brez gledalcev. "Ni vzdušja na tekmi, ni utripa v kraju. Gledal sme tekmovalke, ki delujejo kot izgubljene ovce. Žal. A to je dejstvo, to je realnost. Ne le v Sloveniji," je še dodal župan kraja, ki bo čez dva meseca gostil še moški tekmi svetovnega pokala. Tudi tedaj brez gledalcev.