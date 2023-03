Koliko stane vstopnica za polete na Letalnici bratov Gorišek v Planici

V nedeljo so se v Planici za kratek čas zaprla vrata in ne bo minilo veliko časa, ko se bodo spet odprla. Od 30. marca bo namreč na Letalnici bratov Gorišek potekal zaključek svetovnega pokala v smučarskih skokih, ko se bodo najboljši skakalci merili v poletih. V nasprotju z nordijskim svetovnim prvenstvom se takrat obeta ogromno ljubiteljev dolgih poletov. In kakšne so cene vstopnic?

Med nordijskim svetovnim prvenstvom v Planici je Letalnica bratov Gorišek samevala, čeprav je s svojo mogočnostjo izstopala med vsemi sedmimi skakalnicami v dolini pod Poncami. A kmalu bo prišla v središče pozornosti. Ob koncu marca (30. marec–2. april), kot je v navadi, bo čas za marčevsko norost, kakor imenujemo planiški praznik na letalnici.

V izteku planiške lepotice bo spet veliko ljubiteljev dolgih poletov. Da je prodaja vstopnic dobra, so na Smučarski zvezi Slovenije potrdili že med nordijskim svetovnim prvenstvom.

In v času tega so bile vstopnice na tapeti. Obisk na vrhuncu sezone namreč ni bil takšen, kot so ga organizatorji napovedovali - računali so na od 150 do 200 tisoč obiskovalcev, vendar so bili konkretno oddaljeni od teh številk. Mnoge je zmotila višina cene vstopnic. Zadnja dva dneva, ko je Timi Zajc postal zlat in moška skakalna ekipa prav tako zlata, se je v dolini le zbralo več privržencev skokov, vendar lahko pričakujemo, da bo podoba konec marca povsem drugačna.

Pogled na iztek Letalnice bratov Gorišek leta 2022 Foto: Grega Valančič/Sportida

In kakšne so cene za planiški praznik ob koncu marca? Te so bolj prijazne za slovenski žep. Za stojišče bo treba za ogled kvalifikacij odšteti 25 evrov (otroci med 7. in 14. letom šest evrov). V času petkove, sobotne in nedeljske tekme bo cena vstopnice 35 evrov (otroci med 7. in 14. letom bodo plačali sedem evrov, v nedeljo pa je za njih vstop celo prost).

Vstopnice za ogled poletov na Letalnici bratov Gorišek

Dan Odrasli (EUR) Otroci (7-14 let) Tribuna A Klub 239 Četrtek, 30. marec Kvalifikacije 25 6 Petek, 31. marec Posamična tekma 35 7 85 170 Sobota, 1. april Ekipna tekma 35 7 85 190 Nedelja, 2. april Posamična tekma 35 0 85 170

Za ogled tekem in kvalifikacij s tribune A je treba plačati 85 evrov, VIP-vstopnice za petek in nedeljo stanejo 170, za soboto pa 190 evrov.

Lani se je v štirih dneh zbralo skoraj 60 tisoč ljudi, kolikor je bila približna številka za celotno nordijsko prvenstvo, v katero so bili vključeni tudi drugi deležniki, ki so poročali iz Planice.