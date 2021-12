Šest Slovencev na sobotno tekmo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tako kot skakalke so tudi skakalci zbrani v Klingenthalu, kjer jih ob 19.15 čakajo kvalifikacije za prvo posamično sobotno tekmo (16.00). Po vstopnico gre tako šest Slovencev.

Kot prvi od Slovencev se bo na sobotno tekmo poskušal uvrstiti Domen Prevc (številka 15), sledili mu bodo Lovro Kos (39), Peter Prevc (43), Timi Zajc (52), Cene Prevc (57) in Anže Lanišek (61), ki bo skočil kot predzadnji.

Sobotna tekma se bo začela ob 16. uri, v nedeljo ob isti uri bo sledila še druga posamična preizkušnja.

Klingenthal, kvalifikacije



