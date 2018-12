Nesrečni Norvežan ima dovolj poškodb, smuči je postavil v kot

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Če kdo v skakalni karavani ni imel sreče z zdravjem, je bil to zagotovo norveški smučarski skakalec Kenneth Gangnes, na katerega so se poškodbe lepile kot po tekočem traku. V zadnjih osmih letih je prestal kar štiri operacije kolenskih križnih vezi.

Na zadnji daljši prisilni odmor je moral tik pred začetkom lanske olimpijske sezone. Takrat je bil za nesrečnika, ki se je vračal po dolgotrajnem okrevanju, usoden trening tik pred novo sezono. Potem ko si je poškodoval vezi levega kolena in moral na novo operacijo, so Skandinavci namigovali, da bi 29-letnik lahko celo končal kariero, a je pozneje sporočil, da ima še dovolj želje in energije.

Izpustil je celotno sezono in se pripravljal na letošnjo. Na skakalnice naj bi se vrnil septembra, a je Gangnesovo vrnitev na skakalnice takrat preložila nova poškodba. Poškodoval si je stegensko mišico, domnevno zaradi preobremenitve na suhih treningih. Tri mesece pozneje se je odločil postaviti smuči v kot.

Težka odločitev, a zdaj bo lažje spal

"Ko noge niso stoodstotne, nima smisla vztrajati. Preprosto nismo uspeli najti razloga za poškodbo stegenske mišice. Nekaj ni bilo dobro in nič ni šlo na bolje. Včasih sem imel težave že pri hoji po stopnicah," je dejal Norvežan in pojasnil, da bo zdaj lažje spal.

29-letnik bo vztrajal v skokih. Foto: Sportida

"Veliko sem premišljeval o tej določitvi, bilo je veliko neprespanih noči, a zdaj mislim, da bo spanec lažji. Čeprav mi je zelo težko. Gre le za 25 let mojega življenja, v katerih sem sledil svojim sanjam in ciljem. Na srečo sem nekaj ciljev dosegel," je še pojasnil Gangnes, ki bo, kot vse kaže, ostal v skokih: "Upam, da je moja prihodnost v smučarskih skokih. S športnim direktorjem naše ekipe sem se že pogovarjal. Morda bom zraven že na novoletni turneji."

Svetovni podprvak in prvak v poletih Takole se je pred dvema letoma veselil naslova ekipnih svetovnih prvakov v poletih. V posamični konkurenci je takrat zaostal le za Petrom Prevcem. Foto: Sportida Gangnes je v svetovnem pokalu dosegel eno posamično in tri ekipne zmage, na zmagovalnem odru je stal 14-krat . Leta 2016 je postal ekipni svetovni prvak v poletih in svetovni podprvak v poletih - zaostal je le za Petrom Prevcem. Najvišje v svetovnem pokalu je končal v sezoni 2015/16, ko je bil tretji skakalec zime.

