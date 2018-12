Prvi vrhunec pred vrati, oči uprte v Japonca in Poljaka, Slovenci ne želijo ponoviti napak

Vse bližje je 67. novoletna skakalna turneja, ki se bo s sobotnimi kvalifikacijami tradicionalno začela v Oberstdorfu. Skupno zmago bo branil zmagovalec zadnjih dveh turnej Kamil Stoch. V tujih medijih se sprašujejo, ali lahko vodilni Rjoju Kobajaši zdrži vse štiri postaje in osvoji zlatega orla. Glavni trener slovenske reprezentance Gorazd Bertoncelj si želi eno uvrstitev v skupnem seštevku do šestega mesta in upa, da podobnih napak, kot so bile v Švici , ne bo.

Le še nekaj dni loči smučarske skakalce od prvega vrhunca sezone, tradicionalne novoletne turneje, ki bo letos potekala že 67. Kot je v navadi, se bo vse skupaj začelo v Oberstdorfu, nadaljevalo v Garmisch-Partenkirchnu in Innsbrucku, končalo pa v Bischofshofnu.

Kamil Stoch po hat-trick

Skupno zmago bo branil poljski matador Kamil Stoch, ki je na zadnji novoletni turneji zmagal prav na vseh štirih skakalnicah. Še več, 31-letnik bo napadal hat-trick zlatih orlov, kar je v zgodovini uspelo le Norvežanu Björnu Wirkoli (zmagal je v letih 1967, 1968 in 1969). Poljaki imajo ob trenutno tretjem skakalcu zime še eno močno orožje. Drugo mesto v skupnem seštevku zaseda Piotr Žyla, ki je na predlanski novoletni turneji že posegel visoko. Zaostal je le za Stochom.

Medije pred novoletno turnejo polni tudi ime, ki so ga le redki pričakovali na vrhu skupne razvrstitve, Rjoju Kobajaši. Japonec ima dobrih sto točk več od najbližjega zasledovalca Žyle, slavil je štiri zmage, bil dvakrat tretji in enkrat sedmi. Na novoletni turneji je nastopil dvakrat, najvišje je končal lani, na 22. mestu. Na Poljskem, kjer upajo, da bosta njihova favorita krojila vrh turneje, o Kobajašiju razmišljajo rezervirano in v svojem slogu dodajajo, da so mu do letošnjih uspehov pomagale tudi vselej ugodne razmere.

Vodilni v skupnem seštevku Rjoju Kobajaši je na novoletni turneji sodeloval dvakrat, lani je bil 22. Foto: Reuters Nemci upajo, da bo domačin Karl Geiger, ki se je pred dvema tednoma veselil premierne zmage v svetovnem pokalu, zadržal dobro formo, in se nadejajo, da bosta korak naprej naredila Stephan Leyhe in Andreas Wellinger. Norvežani veliko pričakujejo od Johanna Andreja Forfanga in Roberta Johanssona, Avstrijci, ki med deseterico skupne razvrstitve sploh nimajo nobenega predstavnika, pa si želijo, da bi se odprlo Stefanu Kraftu. Zanimivo bo videti, kam lahko poseže prvi Rus z zmago v svetovnem pokalu, Jevgenij Klimov.

Starejši Prevc mirno, Domen z višjimi cilji, Zajc ujel pravo formo

Na turneji bo lahko sodelovalo šest Slovencev. Glavni trener Gorazd Bertoncelj je že pred nedeljskim državnim prvenstvom odločil, da bodo v Oberstdorf potovali Timi Zajc, brata Prevc in Jernej Damjan, po tekmi državnega prvenstva pa na seznam potnikov dopisal še drugega in tretjega iz Planice Anžeta Semeniča in Bora Pavlovčiča.

Za Petra Prevca bo to že deseta novoletna turneja. Kot pravi, je lahko miren, saj nima visokih ciljev. Foto: Stanko Gruden, STA

Peter Prevc, ki se je v Engelbergu vrnil po okrevanju po operaciji gležnja, je ob Primožu Peterki edini Slovenec, ki je slavil skupno zmago na novoletni turneji. To mu je uspelo pred začetkom Stochove prevlade leta 2016. Za 26-letnika bo to že deseta novoletna turneja, na kateri bo lahko skakal mirneje, saj ga ni med favoriti, pravi Prevc.

Višje cilje ima njegov mlajši brat Domen. "Všeč mi je, da tudi s slabšim skokom pridem med dvajseterico. Zdaj moram izpiliti še nekaj stvari, potem bo pa zares steklo in bom lahko skočil tudi na stopničke. Na turneji se bom osredotočil le na tehniko skokov, nič ne bom testiral opreme, kot sem jo lani. Moj fokus bo na skokih, tehniki, samem umirjanju, da bom s skakalnice na skakalnico lahko mirno preklopil. Vsekakor pa si želim med 'top tri', to je povsem realen cilj," je za STA povedal 19-letnik, ki je letos dvakrat končal tik pod stopničkami, na četrtem mestu.

Timi Zajc je na desetem mestu svetovnega pokala najvišje uvrščeni Slovenec. Kot pravi, je ujel dobro formo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Visoko pa želi tudi trenutno najboljši slovenski skakalec v skupnem seštevku (deseto mesto) Zajc, ki je v nedeljo ubranil naslov državnega prvaka: "Zadnje dni smo v Planici veliko trenirali in mislim, da sem pred nadaljevanjem sezone našel že kar pravo formo."

Bertoncelj: Cilj je šesterica

Bertoncelj si je za cilj novoletne turneje zadal najboljšo šesterico: "Realno gledano so trije skakalci, ki so na vseh štirih tekmah sposobni skočiti med deset ali 15. Na podlagi tega lahko rečem, da so to Timi Zajc, brata Prevc in morda tudi Jernej Damjan, če se mu izide. Na podlagi tega lahko računamo na skupno uvrstitev nekje do šestega mesta." Lani je najvišje, na desetem mestu, končal prav najizkušenejši Damjan.

Glavni trener Gorazd Bertoncelj si ob koncu turneje želi eno uvrstitev med šesterico. Foto: Ana Kovač

Ob tem je izpostavil, da je novoletna turneja zanj eno najtežjih tekmovanj, saj je sestavljena iz ogromnega števila skokov. "Vsak šteje. Napak ne smeš narediti. Če jo, si zunaj finala in skupna uvrstitev gre po zlu. Vsako tekmo bomo šli posebej. Ne sme biti takšnih napak, kot je padec zaradi telemarka ali da ga ne naredimo ali pa da imamo težave z zaletno hitrostjo," je na napake, ki so se dogajale v Engelbergu, še opozoril trenerski vodja slovenske odprave.

Novoletna turneja, na kateri skakalci v prvi seriji skačejo v parih, se bo začela v soboto, ko bodo ob 16.30 kvalifikacije.

Spored novoletne turneje 2018/19 Oberstdorf Sobota, 29. decembra

16.30 kvalifikacije Nedelja, 30. decembra

16.30 tekma Garmisch-Partenkirchen Ponedeljek, 31. decembra

14.00 kvalifikacije Torek, 1. januarja

14.00 tekma Innsbruck Četrtek, 3. januarja

14.00 kvalifikacije Petek, 4. januarja

14.00 tekma Bischofshofen Sobota, 5. januarja

17.00 kvalifikacije Nedelja, 6. januarja

17.00 tekma

Vir: STA

