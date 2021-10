"Prav veliko napak poleti ni bilo, a manjka tisto, kar bi me postavilo na vrh. Največ rezerv je na mizi in postavitvi smuči v drugi fazi leta," pravi članica skakalne A-reprezentance Jerneja Brecl, ljubiteljica večjih skakalnih naprav, ki se na novo sezono svetovnega pokala pripravlja z mladinsko reprezentanco.

Do prve tekme svetovnega pokala, ki se bo za smučarske skakalke za razliko od prejšnjih let tokrat začel že novembra v Rusiji, je še mesec dni. V tem se bodo znova srečale z ledeno smučino, opravile zadnja testiranja, predvsem pa se posvečale stvarem, ki poleti niso bile želeni ravni.

Iskanje napredka na mizi in v drugi fazi leta

"Na treningih je bilo zelo v redu, na tekmah pa v prvi vrsti morda nisem imela prav posebne sreče z vetrom, ob tem so se mi stvari malo rušile, nikoli mi ni uspelo sestaviti dveh dobrih skokov. Največ prostora za napredek je še vedno na mizi in pri postavitvi smuči v drugi fazi leta. Prav veliko napak poleti ni bilo, a manjka tisto, kar bi me postavilo na vrh," o tem, kje ima največ rezerv, razmišlja Jerneja Brecl.

20-letnica je bila v seštevku poletnega grand prixa četrta najvišje uvrščena Slovenka. V strnjeni konkurenci je končala na osmem mestu, točko za šesto rojakinjo Emo Klinec, na poletnem državnem prvenstvu pa osvojila tretje mesto za Niko Križnar in Uršo Bogataj: "Bila sem zraven, kar je super," pravi Velenjčanka, sicer članica A-reprezentance, ki trenira z mladinsko reprezentanco.

"Največ prostora za napredek je še vedno na mizi in pri postavitvi smuči v drugi fazi leta." Foto: Sportida

Trenira z mladinsko reprezentanco

"Odločili smo se, da poleti treniram s 'Stenom' Balohom, Jurijem Tepešem in mladinsko reprezentanco, kjer se za zdaj počutim dobro. Zdi se mi, da smo napredovali. V zimo bom šla na podoben način, še naprej bom trenirala z njima, če se to zaradi različnega urnika ne bi izšlo, pa se bom pridružila Zoranu (glavnemu trenerju A-reprezentance Zupančiču, op. a.) in Lavtižarju."

S trenerjem imela preveč različne poglede

Zakaj takšna odločitev? Ali je razlog za to še februarsko svetovno prvenstvo v Nemčiji, kjer ji ni pripadlo mesto na ekipni tekmi in je izbruhnilo nesoglasje, po prvenstvu pa se ni več vrnila v svetovni pokal? "V Oberstdorfu, kjer smo bili vnaprej dogovorjeni za kvalifikacije za nastope, so se po tekmovanjih v ekipi pojavila nesoglasja in trenja," je v oktobrskem sobotnem intervjuju za Sportal dejal Zupančič.

In pogled skakalke? "Težave so se začele že med lansko sezono, takrat smo vse skupaj poskušali umiriti, na svetovnem prvenstvu je nato izbruhnil spor, a ta ni bil tako ključen. Ni bilo zgolj zaradi te odločitve. Zdi se mi, da sva imela s trenerjem preveč različne poglede. Poletno sezono sem začela z njimi, a sva se nato odločila, da je najbolje, da greva vsak svojo pot oziroma da se na zimo pripravim drugače," pripoveduje Breclova, ki je, kot pravi, z Zupančičem po sezoni večkrat iskala skupni jezik.

"Spor na svetovnem prvenstvu n bil ključen. Zdi se mi, da sva imela s trenerjem preveč različne poglede." Foto: Sportida

Dolgi pogovori, malenkost bolje razumemo eden drugega, a ...

"Usedla sva se in nekajkrat govorila po dve uri skupaj. Povedal mi je določene stvari, s katerimi ni bil zadovoljen, sama sem mu povedala enako. Pogovorili smo se, zdi se mi, da eden drugega malenkost bolje razumemo, a menim, da ne bo nikoli, kot je bilo pred vsemi spori. Zdaj se priključujem zgolj na pripravah in tekmovanjih. Za zdaj je dobro. Počutim se enakovredno preostalim članicam A-reprezentance."

"Pogovorili smo se, zdi se mi, da eden drugega malenkost bolje razumemo." Foto: Vid Ponikvar

Kako vse to vpliva na mentalno pripravo, ki jo skakalci izpostavljajo kot enega od odločilnih dejavnikov? "Odvisno, kdaj. Vem, da imam dovolj sporov, ne želim se več z nikomer prepirati. Potrudila se bom, da se bom drugič tudi sama ustavila in morda prej premislila. Ni pa vse odvisno od mene. Zdi se mi, da smo vsi v isti juhi in da se moramo vsi truditi za neki profesionalen odnos," si sporov ne želi naša sogovornica, ki pozdravlja večje število tekem, pa tudi dejstvo, da bo Ljubno gostilo tekmi zadnji dan leta in prvi dan 2022, v prihodnje pa bo eno od prizorišč novoletne turneje.

"Če bi jih spustili na velikanko, je takoj za"

"Zdi se mi dobro, da se tekme začnejo že novembra, ne šele decembra, da se bo vse skupaj začelo prej. Bi si pa želela še kakšno tekmo več na veliki skakalnici, ker tam bolj uživam. Všeč so mi dolgi skoki. Takoj sem za, če bi nas spustili na velikanko, precej raje bi šla na velikanko kot pa na kakšno 60-metrsko skakalnico."

Drugačne "težave" kot Maren Maren Lundby bo zaradi pridobljenih kilogramov izpustila olimpijsko sezono. Foto: Guliverimage Norveška šampionka Maren Lundby, ki je čez poletje pridobila nekaj kilogramov, bo zaradi odvečne teže, ki je ne želi izgubiti na nezdrav način, izpustila olimpijsko sezono. Kako je s kilogrami pri njej? "Sama imam malenkost drugačne težave kot Maren, ker ne morem pridobiti tistega dodatnega kilograma, da bi imela neko rezervo za zimo. Se mi pa zdi, da je Maren to sezono začela zelo drugače kot do zdaj. Očitno se ni toliko posvečala skokom in je šlo vse skupaj malo predaleč. Menim pa, da je prava odločitev, da letošnjo sezono izpusti in se vrne na pravilen način. Verjamem, da se bo vrnila, ker se je zelo borila za za to, da bi dekleta letela na velikankah. Verjamem, da bo, ko bodo enkrat v programu letalnice, tudi ona zraven." Sportal Olimpijska prvakinja v solzah: V Pekingu me ne bo

"Želim uživati v skokih, skakati daleč, se imeti dobro." Foto: Sportida

S čim bo zadovoljna, ko bo po olimpijski sezoni potegnila črto?

"Želim uživati v skokih, skakati daleč, se imeti dobro. Nisem še toliko razmišljala o zimi, ker nekako ne veš, kje sploh si, dokler ne prideš na prvo tekmo svetovnega pokala in tam vidiš primerjavo s konkurenco. Vrhunec so za mnoge olimpijske igre, a menim, da bom imela še kakšen svoj vrhunec, na primer turnejo Raw-Air ali pa rusko turnejo," pravi Breclova, ki jo pred uvodom v Nižnem Tagilu čaka še nekaj testiranja opreme.

"Ko bo ledena smučina, moramo testirati še zimske smuči. Mislim, da tam ne bi smelo biti težav, saj sem z opremljevalcem zelo zadovoljna. Smuči so vedno take, kot se dogovorimo. Nekaj stvari je še pri dresih, opraviti moramo še nekaj sprememb, kar bova z Robijem Kranjcem tudi uredila," še pravi 23. skakalka zadnje zime.

Dekleta bodo v novo skočila 25. novembra v Nižnem Tagilu.