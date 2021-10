Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za 21-letnega slovenskega smučarskega skakalca Timija Zajca je jasno, da je fizično zelo dobro pripravljen, česar pa mu ne uspe prikazati na tekmah. Upa, da bo pozimi drugačna slika in bo z umirjeno glavo potoval s prizorišča na prizorišče.

Pretekla sezona ni bila za Timija Zajca blesteča, a je bila dober učni poligon. Na skakalnici se mu ni izšlo, kot si je želel, nato je še zakuhal afero sredi svetovnega prvenstva v poletih v Planici in jasno je bilo, da bo glava do konca zime pri tako mladem skakalcu težko prenesla takšen pritisk.

Z ekipo je, kot pravi sam, kar dosti hitro uredil nastali položaj, na skakalnici pa se mu ni izšlo, kot si je želel. Rezultatsko se ni proslavil niti v poletnem obdobju, pa čeprav je fizično zelo dobro pripravljen: "S tekmami nisem bil zadovoljen, ker tudi nobenega rezultata nisem naredil. Na zadnjih dveh tekmah ga sploh nisem. Bili so tudi svetli trenutki na treningih, kar pa mi ne pomaga, saj tekma šteje. Ugotavljamo, kje bi lahko bila težava. Nimamo še rešitve, a časa je še nekaj."

Upa, da bodo čim prej našli rešitev

Najboljša uvrstitev na grand prixu je bilo 18. mesto. Timija pa bolj skrbi njegovo slabše skakanje na zadnjih dveh postojankah v Hinzenbachu in Klingenthalu. "Kar dobro bom moral še razmisliti, da bomo vse skupaj rešili. Želja je. Vem, da ne bom skakal za 40. mesto, tudi ne za 30. mesto. Treba je presekati, narediti dva, tri rezultate, da bo steklo. Upam, da bomo to pot čim prej našli," poudarja član SSK Ljubno BTC.

Upa, da bo imel v prihodnji sezoni razlog za veselje. Foto: Sportida

Mladenič, ki je v preteklosti kot po tekočem traku osvajal naslove državnih prvakov v vseh kategorijah, je bil zadnja poletja konstanten. Leta 2020 je bilo celo tretji skakalec na grand prixu. O tem, kaj je pri njem drugače, je spregovoril: "Malo se je spremenila oprema, malo pa so drugačni tudi treningi, in tudi moje telo se še nekoliko spreminja. A čisto prave rešitve še nimam. V tem mesecu do začetka sezone se da veliko narediti. Fizično sem zelo dobro pripravljen. Naštudirati moram opremo. Preskok se lahko v skokih hitro zgodi. Če bom šel na prvo tekmo, bo zelo pomembno, da se mi bo poklopilo. Da bi bilo potem lažje."

Podpisal bi, da bi bil na novoletni turneji v najboljši formi

Čez poletje ni prav veliko pozornosti posvetil preizkušanju opreme. Tri drese je testiral, nekoliko več pa smuči. Konkretne rešitve za boljše skoke v tem segmentu ni našel, je pa izpostavil, da je v reprezentanci odlično vzdušje, zato je pod taktirko Roberta Hrgote dobro delati.

V poletnem obdobju je pridno treniral, dobrih skokov pa mu še ni uspelo prenesti na tekme. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nova sezona prinaša kar nekaj vrhuncev, osrednje so olimpijske igre v Pekingu. A se Timi presenetljivo ozira proti prestižni novoletni turneji: "Že polovico prejšnje zime treniram, tako da imam malce že dovolj tega. Komaj čakam, da se začne, da vidim, ali bom doma ali na tekmah. Zelo vesel bi bil, da bi bil na novoletni turneji v formi. Nekako je zelo težko biti deset dni zapored dober. Da zdržiš, je dober pokazatelj. Podpisal bi, da bi bil takrat v najboljši formi. Da pa bi celotno sezono zapeljal tako, da bi bil v točkah, bi bilo nasploh super."