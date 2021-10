Smučarski skakalci so pred dvema tednoma odkljukali zadnjo postajo poletne velike nagrade v Klingenthalu, Slovence je po nemški postojanki čakalo še poletno državno prvenstvo v Kranju, kjer je zmagovalec Anže Lanišek za 0,3 točke ugnal Ceneta Prevca. Skakalca sta bila od slovenskih orlov najvišje razvrščena tudi na poletnem grand prixu, ki ga je Lanišek končal kot peti, srednji od bratov Prevc pa na 17. mestu.

"Vem, kaj moram še izboljšati"

"Kar zadeva mojo raven skokov v končanem poletju, sem kar zadovoljen. Za nekatere malenkosti sem sicer upal, da mi jih bo uspelo odpraviti že čez poletje, a so se na tekmah še vedno pojavljale. Se pa s tem ne bom obremenjeval, vem, kaj moram izboljšati do prve tekme," o svojih poletnih predstavah pravi 25-letnik, ki je na petih individualnih tekmah poletne velike nagrade štirikrat skočil do točk (5., 6., 10., 14. mesto), enkrat končal kot 31., na ekipni tekmi pa reprezentančnim kolegom pomagal do drugega mesta.

V seštevku poletnega grand prixa, v katerem je izpustil uvodni postaji, je bil drugi najvišje uvrščeni Slovenec, končal je na 17. mestu. Foto: Sportida

Stvari se lahko hitro podrejo

S čim se bo torej moral do zime še bolj ukvarjati? "Pri meni osebno je še največja težava samozaupanje. Menim, da je to stvar, na kateri moram še graditi. Hitro se ti namreč lahko stvari podrejo. Če prideš na rampo in nisi stoodstoten, ni dobro. Lahko si 99-odsoten, a je tisti en odstotek dovolj, da skok ni stoodstoten. Pojavi se manjša napaka, ki pa lahko v današnjem času, ko smo skakalci tako skupaj, namesto uvrstitve v prvo deseterico odnese finale. Ena minimalna napaka in si zunaj," pravi o pomembnosti mentalne priprave, na vprašanje, kako se loteva gradnje samozaupanja, pa odgovarja: "Tu in tam tudi s psihologinjo, s katero se sicer bolj redko slišiva. Bolj kot na psihologinjo nanjo gledam kot na prijateljico, s katero se lahko dotaknem vsake teme. Predvsem poskušam pri sebi ugotoviti, zakaj naredim kakšno 'traparijo', in te stvari odpraviti."

"Pri meni je še največja težava samozaupanje. Menim, da je to stvar, na kateri moram še graditi." Foto: Morgan Kristan/Sportida

Po kondicijskem vložku upajo na domačo ledeno smučino

Kakšen je načrt treninga do začetka novega tekmovalnega obdobja? "Z B-ekipo smo začeli še en kondicijski vložek (pogovor smo opravili pretekli teden, op. a.), tako da noge malo še pečejo, a vse to za to, da se bomo lažje zborbali vso zimo. V naslednjih tednih upamo, da nam v Kranju ali Planici uspe dobiti ledeno smučino, da jo preizkusimo. Če bomo imeli tu vrhunske pogoje, morda ne bomo hodili v tujino, če ne bo tako, bomo pa pripravljeni tudi čez noč pripraviti prtljago in se kam odpeljati," pravi Cene, ki ga v prihodnjih dneh čaka tudi še testiranje nekaterih delov opreme.

"Treba bo testirati še nekaj opreme, počasi bo treba obuti nove čevlje, ker sem še vedno v lanskih. Teh se bom moral navaditi. Ogromno dela bo imel tudi Robi (Kranjec, op. a.) s skakalnimi dresi, treba bo pripraviti najmanj dva dobra tekmovalna dresa ..."

Želi biti del slovenske olimpijske odprave, a se zaveda, da je konkurenca v domačem taboru izjemno močna. Foto: Sportida

Zdrava slovenska konkurenca

Vrhunec prihajajoče sezone, ki prinaša tudi svetovno prvenstvo v poletih, bodo olimpijske igre v Pekingu, ki jih naš sogovornik še ni okusil. "Olimpijske igre so za marsikaterega športnika vrhunec sezone, tudi kariere. Jaz bom zelo vesel, če bom lahko takrat del slovenske olimpijske ekipe. Je pa tako, da imamo v Sloveniji zelo zdravo konkurenco v skokih, zato pa smo ena od skakalnih velesil, saj drug drugega vlečemo naprej, kar je pravilno. Če ni konkurence, lahko zaspiš," se je dotaknil tekmovanja petih krogov.

Želi si, da bi bil konstanten in vselej zraven

Lani je sezono svetovnega pokala, ki se ji je priključil v drugi polovici decembra v Engelbergu, končal na 38. mestu, leto prej je s 33. mestom vknjižil najboljšo uvrstitev zime. S čim bo zadovoljen konec marca prihodnje leto?

Foto: Guliverimage

"Moj cilj je, da bi bil stalno zraven, stalno del slovenske ekipe za svetovni pokal, za kar pa bo treba konstantno skakati na dobri ravni. Želim si, da bo ob koncu sezone za menoj čim več tekem, na katerih bom naredil dva dobra skoka. Upam, da v prihajajočih tednih ohranim to tehniko oziroma da postanem še nekoliko bolj konstanten. Raven skakanja je trenutno, tudi na treningih, kar obetavna," še pravi Gorenjec, ki ob omembi začetka sezone v Nižnem Tagilu 19. novembra ne želi prehitevati dogodkov, upa pa, da bo v Rusiji sodeloval tudi sam: "Sem kot neke vrste dizel, potrebujem nekaj časa, da mi steče, potem gre lažje naprej, tako sem se v preteklosti vedno pridružil pozneje. A če mi bo uspelo ohraniti raven teh skokov, potem lahko morda res rečem, da se bo sezona tudi zame začela v Nižnem Tagilu. Je pa do tja še mesec dni ..."