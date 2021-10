Avstrijec je moral pred začetkom sezone na operacijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Smučarskemu skakalcu Michaelu Hayböcku so v začetku tedna diagnosticirali hernijo diska, isti dan pa je uspešno prestal operativni poseg, po katerem se počuti dobro.

Izkušenega avstrijskega smučarskega skakalca Michaela Hayböcka je tudi letos ustavila poškodba hrbta. Zaradi težav z njim je moral na daljši prisilni počitek med poletnimi pripravami že pred dvema letoma, zdaj se je zgodba ponovila. A 30-letnik se bo tokrat lahko vrnil hitreje.

Po operaciji je bolečina hitro popustila

Na predzadnji postaji poletne velike nagrade v Hinzenbachu je še stisnil zobe, pretekli konec tedna pa ga na zaključku v Klingenthalu ni bilo. Bolečine v hrbtu so bile prehude, spremljala jih še odrevenelost leve noge, poročajo avstrijski mediji. V ponedeljek je obiskal zdravnika, ki je potrdil diskus hernije. Še isti dan je sledila operacija, po kateri je Hayböck dejal, da se počuti precej bolje.

"Takoj po operaciji sem opazil, da so bolečine izginile. Lahko sem se celo sprehodil po sobi tu v bolnišnici, ne da bi pri tem čutil bolečine. V zadnjem času sem imel veliko težav s hrbtom, pretekli konec tedna so bile bolečine neznosne, da sem komaj stal. Upam, da je to zdaj za menoj. Sem zelo pozitiven," je skakalčeve besede v sporočilu za javnost povzela avstrijska smučarska zveza.

Po operaciji so bolečine hitro popustile. Foto: Vid Ponikvar

Avstrijčev zdravnik Michael Gabl je ob tem sporočil, da je operativni poseg potekal zelo dobro in da bi lahko kmalu bil pripravljen na vrnitev v trenažni proces.

Uvodno postajo bi lahko izpustil

Olimpijska sezona se bo začela 19. novembra v Nižnem Tagilu, a uvodno postajo svetovnega pokala bi petkratni zmagovalec lahko izpustil. Hayböck je lansko sezono končal kot 18. skakalec zime, najvišje se je uvrstil na poletih v Planici, ko je zasedel četrto mesto.