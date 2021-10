Z gora je v teh dneh že zadišalo po snegu in Nika Križnar, Žan Košir, Peter Prevc in drugi smučarji, skakalci, tekači, deskarji, ki nas vsako zimo navdušujejo z odličnimi rezultati, vse bolj nestrpno čakajo prve tekme. Vrhunec sezone bodo februarske olimpijske igre v Pekingu.

Pred odhodom na zadnje treninge so se danes zbrali v zibelki slovenskega nordijskega smučanja, v Planici, kjer je smučarska zveza Slovenije pripravila tradicionalno predstavitev reprezentanc. Trenirali smo dobro, pravijo v en glas. Ni presenečenje, kateri datum so si označili na koledarju - olimpijske igre.

Vse več je vznemirjenja, tudi nestrpnosti. Najnapornejši treningi so za njimi, prve tekme pa pred vrati. "Vsekakor res že komaj čakam, da se začnejo te tekme. Oziroma še prej, da zapade prvi sneg, da lahko opravimo nekaj skokov tudi na snegu. Pred sezono je sicer treba nekaj stvari, sploh kar se tiče tehnike, še popraviti, ampak se mi zdi, da sem na pravi poti. Komaj čakam olimpijske igre, seveda pa tudi Ljubno, vrhunec za punce. Zdaj vsaj vemo, kje bomo za novo leto, če smo se kdaj spraševale, kje bomo," pred začetkom nove zimske sezone razmišlja skakalka Nika Križnar, ki bo branila skupno zmago svetovnega pokala.

Skakalci in skakalke bodo sezono odprli 19. oziroma 25. novembra v Nižnem Tagilu, tekači in tekačice pa konec novembra v Ruki. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Dekleta bodo sezono letos začela prej, kot je bilo to v navadi, in sicer ne na Norveškem, pač pa v Rusiji, vse skupaj se bo konec novembra začelo v Nižnem Tagilu. V sezoni, ki prinaša bogatejši program, se obeta še sprememba na Ljubnem. Slovenska postaja bo 31. decembra in 1. januarja gostila Silvestrsko "turnejo", v sezoni 2022/23 pa je na Ljubnem in v Beljaku načrtovana ženska novoletna turneja.

"Zanimivo je, da, ko sem začenjal to sezono na snegu, kakšen mesec in pol nazaj, mi še ni bilo najbolj za it. A ko sem stopil na ledenik in začutil ta sneg, je v glavi takoj kliknilo. Izkušnje sicer malo pomagajo, a tudi omejujejo. Imam še motivacijo, nisem še dosegel vsega, zato se tudi nisem odločil, da bi končal kariero," pravi deskar Žan Košir, ki bo s kolegi na začetek sezone čakal najdlje. Štart bo 11. decembra v Rusiji.

Žan Košir ima obkrožen 8. februar. Foto: Morgan Kristan/Sportida

V gorah je že prvi sneg, ob nizkih temperaturah bodo lahko kmalu pripravili domačo skakalnico. "Zelo rad opazujem zasnežene hribe. Ko veter zapiha, rečem, da se voha sneg. ko gre mrzel zrak skozi nos, grlo. Ja čakam, da bo na skakalnici. pred enim tednom sem še upal, da se bo hitro shladilo, da ne bo prav dolgo vztrajala toplota. Vreme me je uslišalo," pravi skakalec Peter Prevc.

"Čakam, da bo na skakalnici. pred enim tednom sem še upal, da se bo hitro shladilo, da ne bo prav dolgo vztrajala toplota. Vreme me je uslišalo," pravi skakalec Peter Prevc. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Prvi vrhunec zime bodo novoletne skakalne tekme, letos prvič tudi za dekleta, na silvestrovo in na novega leta dan v Ljubnem. Fokus večine je na februarskih olimpijskih igrah v Pekingu. Tradicionalno se bo tekmovalna zima sklenila v Planici.

"Mislim, da morate vsi osmi februar, če boste doma, prižgat televizijo ob devetih zjutraj in nekako navijat za vrhunec naše sezone," proti olimpijskemu vrhuncu pogleduje Košir, tudi Križnarjeva ima tekmovanje petih krogov razumljivo večkrat podčrtano: "Ja, olimpijske igre sem obkrožila, definitivno. To je najbolj pomemben del sezone. Poleg olimpijskih seveda tudi zgodovinski Ljubno."

"Vsako sezono si želim biti čim boljši, iz leta v leto je to sicer težje, a ne glede nato, poskušam vedno biti na neki ravni in narediti rezultate, ki zadovoljijo mene in moje ambicije. Potem je veliko lažje in lepše biti v vrhunskem športu," pa pred novo sezono, v kateri Pokljuka ne bo gostila svetovnega pokala, razmišlja biatlonec Jakov Fak.

Boštjan Kline bo sezono začel konec novembra v Lake Louisu. Foto: Morgan Kristan/Sportida

"Pred vrati so olimpijske igre. To je tisti vrhunec sezone. Seveda pa nas prej čaka še kar nekaj tekem. In ja moramo moramo se osredotočiti na prvo tekmo. Se dobro pripraviti," sporoča smučar Boštjan Kline, ki bo s specialisti za hitre discipline sezono odprl čez slab mesec in pol v Lake Louisu.

Zato se bodo zdaj razkropili po Evropi, tudi Severni Ameriki. Večino čaka še mesec dni treningov. Druženja, kot je bilo današnje, so redkost.

Biatlonci in biatlonke domače tekme letos ne bodo imeli. Foto: Morgan Kristan/Sportida

"Žal z drugimi športniki se zelo malo vidimo. Taka je narava vrhunskega športa. Vsak je na svojem terenu, stoodstotno posvečen športu," pravi Peter Prevc, Križnarjeva pa dodaja: "Dejansko se z ostalimi skupinami oziroma disciplinami ne vidimo tolikokrat. Sem vesela, da lahko potem takole malo poklepetamo."

Foto: Morgan Kristan/Sportida

Čas je bil še za pogovore z novinarji, pa gasilsko fotografijo in zdaj se vračajo na treninge. Smučarji v tehničnih disciplinah, na čelu z Žanom Kranjcem in Meto Hrovat, ki s tekmami začnejo že naslednji konec tedna, so zaradi treninga v Söldnu današnji dogodek izpustili. Pogrešili smo še Ilko Štuhec in Ano Marijo Lampič.

Prireditve v Sloveniji Ljubno

31. december 2021 - 1. januar 2022

Svetovni pokal v smučarskih skokih - ženske Zlata lisica

8. - 9. januar 2022

Svetovni pokal v alpskem smučanju - ženske Planica

21. - 23. januar 2022

Svetovni pokal - Nordijski vikend Rogla

5. marec 2022

Svetovni pokal v deskanju na snegu Pokal Vitranc

12. - 13. marec 2022

Svetovni pokal v alpskem smučanju - moški Krvavec

18. - 20. marec 2022

Svetovni pokal v telemark smučanju Planica

24. - 27. marec 2022

Svetovni pokal v smučarskih skoki - moški

Fotoutrinki iz Planice:

Foto: Morgan Kristan/Sportida Foto: Morgan Kristan/Sportida

Foto: Morgan Kristan/Sportida

Foto: Morgan Kristan/Sportida

Foto: Morgan Kristan/Sportida

Foto: Morgan Kristan/Sportida

Foto: Morgan Kristan/Sportida